Il tumore la fa diventare come ‘Braccio di Ferro’ | 21enne costretta ad amputarsi l’arto

"Oltre 2mila bambini si ammalano ogni anno di tumore. Per diventare grandi - hanno bisogno del tuo aiuto" : In Italia, sono oltre 2mila i bambini e gli adolescenti che ogni anno si ammalano di tumore. Per aiutarli a diventare grandi, Fondazione Umberto Veronesi ha dato il via a una campagna, per raccogliere fondi da destinare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini di età compresa ...