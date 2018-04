cilentonotizie

: Il regista salernitano Luca Bellino porta a Salerno il suo film 'Il Cratere' - cilentonotizie : Il regista salernitano Luca Bellino porta a Salerno il suo film 'Il Cratere' - Tfilmprod : “Il Cratere”: al Cinema il film del regista salernitano Luca Bellino - salernonotizie : 'Il Cratere': al Cinema il film del regista salernitano Luca Bellino - #Cinema, #IlCratere -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Dopo il grande successo di stampa e pubblico, Ilfarà finalmente tappa anche a. La pellicola che ilstando in tutto il mondo sarà infatti in cartellone al Cinema Fatima , Via Madonna di Fatima, 3, dal 27 al 30 aprile. Considerato tra ipiù interessanti passati alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, Il...