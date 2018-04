Il Real vince a Monaco e vede la terza finale consecutiva

Champions - Zidane promuove il Real Realista e pragmatico : "Sì - abbiamo sofferto. Ma poi conta vincere" : Il tecnico madridista loda il cinismo dei suoi uomini contro il Bayern: "Le partite si portano a casa anche così"

Basket - Playoff Eurolega 2018 : il Real Madrid vince e vede la Final Four. Il Khimki accorcia sul CSKA : Proseguono i Playoff dell’Eurolega. Il Real Madrid si è portato sul 2-1 contro il Panathinaikos, stesso punteggio con cui il CSKA Mosca comanda sul Khimki, che stasera ha accorciato le distanze. Nella serata di Madrid, tutti gli occhi erano per il ritorno in campo di Sergio Llull, dopo l’infortunio subito con la Nazionale alla vigilia dell’Europeo. Lo spagnolo è risultato subito decisivo: 8 punti con 4 assist in 19 minuti, ma ...

Champions. Real implacabile - vince in rimonta 2-1 a Monaco : Apre le marcature Kimmich, pari di Marcelo a fine primo tempo. Nella ripresa Asensio capitalizza un grave errore di Rafinha. Stesso risultato dello scorso anno, quando erano quarti di finale. Ritorno martedì a Madrid

Alla Playstation - vince il Real : Dopo aver previsto la vittoria del Liverpool contro la Roma, quelli di Joypad ci riprovano con Bayern Monaco-Real Madrid, sempre con PES2018 The post Alla Playstation, vince il Real appeared first on Il Post.

Isola - Nino Formicola : «Sempre sfottuto Reality e partecipanti. Per vincere ho messo a punto una strategia... : Come si dice, 'Guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'…'. La vittoria lo ha fatto uscire da un momento difficile: 'La vittoria mi ha tirato su il morale. È stata una cura psicanalitica ...

L'Isola dei Famosi 2018 : vince Gaspare - il naufrago che odia i Reality : ... apre la puntata con un collegamento con Stefano De Martino che accoglie i cinque naufraghi rimasti in gioco al MIND, Milano Innovation District, il nuovo parco milanese dedicato a scienza, ...

JUVENTUS - ALLEGRI/ “Dimentichiamo il Real Madrid : abbiamo il 7° Scudetto da vincere” : JUVENTUS, conferenza stampa di ALLEGRI: “Buffon esempio da 20 anni, Oliver ha fatto come al gioco del Monopoli”. Il tecnico bianconero ha parlato poco fa in vista della gara di Serie A(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Juventus da record : è la prima a vincere 3 gare esterne con il Real : 1 di 2 Successiva TORINO - La Juventus ha pubblicato le statistiche e le curiosità dopo la gara di ritorno con il Real Madrid. Il rigore di Cristiano Ronaldo ha cancellato la gioia per una vittoria ...

Juventus beffata dal Real Madrid : vince 3-1 - eliminata dalla Champions da un rigore dubbio di Ronaldo al 92' : Il Real Madrid beffa la Juventus al 92', Cristiano Ronaldo lo porta in semifinale di Champions League nella maniera più ingiusta e immeritata. Finisce 3-1 , ma per la Signora, che sfiora così una ...

Boxe - Emanuele Blandamura pronto per il Mondiale : “Dopo 20 anni Realizzo un sogno - non temo Murata : voglio vincere!” : Emanuele Blandamura è pronto per l’occasione della vita, è atterrato in Giappone dove domenica 15 aprile affronterà Ryota Murata per la cintura Mondiale WBA dei pesi medi. Semplicemente l’incontro atteso da sempre, la possibilità di concretizzare il sogno di adolescente è concreta, tra lui e l’Olimpo c’è “solo” il fortissimo nipponico che vorrà difendere il titolo di fronte al proprio pubblico. Serve ...

Juventus - il processo dopo il ko con il Real Madrid : con i conti a posti - in Europa non si vince : In molti parlano della rovesciata di Ronaldo. Quasi tutti. Anche noi. Ci domandiamo: 'È questo il gol più bello di sempre nella storia della Champions League?'. Ma la domanda è sciocca e - diciamolo - ...

Esordio col botto di Canale 20 : i dati d’ascolto di Juventus-Real Madrid - la partita vince la serata tv! : L’azzardo di Mediaset è stato premiato da una valanga di ascolti. Il Biscione aveva infatti deciso di trasmettere Juventus-Real Madrid in diretta tv su Canale 20, abbandonando la sicurezza di Canale 5 con l’obiettivo di inaugurare la nuova rete con un big match di Champions League. I risultati sono stati sbalorditivi, il pubblico è sbarcato in massa sul nuovo spazio televisivo non riscontrando difficoltà nel digerire la grande novità ...

