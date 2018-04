Il quasi impossibile governo M5s-Pd

Blastingnews

(Di giovedì 26 aprile 2018) Al via il secondo giro di consultazioni per il presidente della Camera Roberto Fico. Entro oggi, la terza carica dello Stato, dovrà recarsi dalla prima e riferire del lavoro di compromesso portato a termine. La missione di Fico è più che ardua: mediare tra M5s e Pd per portare le due forze a costituire una maggioranza comune in grado di sostenere un. Il M5s vorrebbe sfruttare la legittimazione ottenuta dalle elezioni approdando a palazzo Chigi, anche attraverso l'aiuto dei dem. Il Pd davanti a questa eventualità si è spaccato per l'ennesima volta, a partire dalla base militante che respinge fortemente la possibilità di un accordo con i pentastellati. L'anima renziana spinge per una rottura dell'asse tra l'ala dialogante del partito; Quirinale e Fico. È questa l'alleanza trasversale che tenta di portare i dem ad uncon i 5 stelle. L'appuntamento in direzione Pd Già oggi ...