Il presidente Micciché ha le idee chiare | “Roma esclusa dalle coppe? Ecco la situazione”

Chi è Gaetano Miccichè e come è diventato presidente della Lega Serie A : Banchiere, uomo scelto da Malagò per mettere ordine tra i club del calcio italiano. Prestato allo sport, dovrà fare le riforme

Miccichè presidente della Lega di Serie A

Calcio : Gaetano Micciché eletto nuovo presidente della Lega A : E’ stato ufficialmente eletto il nuovo presidente della Lega A di Calcio. A Milano i 20 club della massima serie hanno votato all’unanimità Gaetano Micciché. 67 anni, palermitano, è il presidente di Banca Imi del Gruppo Intesa San Paolo. Si tratta del secondo presidente per la Lega, fino ad ora guidata da Maurizio Beretta, in carica per due mandati (dal 2010 al 2017). “Non conosco personalmente Micciché, ma so che è un grande ...