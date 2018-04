Il pitbull Margot che ha protetto le gemelline nel bosco

vanityfair

(Di giovedì 26 aprile 2018) Per poco non stavano decidendo di tornare indietro. Ma per sicurezza – scrive il 22enne Alexei Coianiz sulla sua pagina di Facebook – propone ai suoi amici Silvio e Francesco di proseguire un po’ fuori sentiero: «Piuttosto rischiamo di perderci, ma ci mettiamo l’anima in pace di non averle lasciate sotto naso», dice loro. E proseguono. Sono questi tre uomini, persone normalissime, padri di famiglia, conoscitori delle zone che nella notte diel 25 aprile 2018 si sono aggiunti ai Carabinieri della compagnia di Cividale, ai Vigili del fuoco e ai volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino (oltre 300 persone), battendo i boschi di Stella di Tarcento, in provincia di Udine. Perché dovevano essere in quei boschi Adele ed Elisabetta ledi 4 anni che verso le 18.30 di quel giorno si erano allontanate da casa mentre la madre cucinava e non erano più tornate. I ...