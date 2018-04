it.sputniknews

: Il #Pentagono apprezza il meccanismo di prevenzione dei conflitti con la #Russia in #Siria - sputnik_italia : Il #Pentagono apprezza il meccanismo di prevenzione dei conflitti con la #Russia in #Siria -

(Di giovedì 26 aprile 2018) "In questo momento laha unaperto per ladeiche funziona bene e senza interruzioni", ha detto parlando alla commissione per gli affari militari del Senato. ...