Il nuovo libro di George R R Martin non è Winds of Winter

Antonio De Panfilis parla di Domenico Santacroce nel suo nuovo libro : ... insigne latinista, che ha scolpito le sue impressioni sul libro nella quarta di copertina, l'imprenditore della famosa fabbrica dolciaria Antonio Pelino, docente universitario di economia e storia, ...

nuovo libro su Trump - Conway principale 'talpa' con i media : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Roberto Napoletano presenta il suo nuovo libro alla Spezia : È il passaggio tra un mondo vecchio e il mondo di oggi. Le grandi famiglie industriali si dileguano in un capitalismo di relazione che non muore mai, le banche sono investite loro malgrado dal ...

Il 26 aprile esce il nuovo libro di ENZO GENTILE e ROBERTO CREMA : “HENDRIX ’68 – THE ITALIAN EXPERIENCE” : Il 26 aprile uscirà “HENDRIX ’68 – THE ITALIAN EXPERIENCE” (Jaca Book), il nuovo libro del giornalista e storico musicale ENZO GENTILE e di ROBERTO CREMA, dedicato a quella prima e unica volta in cui Jimi Hendrix e i suoi Experience (Noel Redding e Mitch Mitchell) vennero in tour in Italia, nel maggio 1968, a Milano, Roma e Bologna. Un tour di cui non esistono testimonianze audio e video, ma solo il ricordo indelebile di chi è ...

Carlo Ottaviano nuovo direttore di 'Leggere : Tutti' - mensile del libro e della lettura : ... durante le quali autori e ospiti danno vita a incontri, letture, spettacoli, e il festivalFood&Book in ottobre a Montecatini Terme dedicato alla narrativa e alla saggistica in tema di cibo e vino. ...

Lavoro : la leadership perfetta con 65 skill - il nuovo libro di Jo Owen. : ... la prima è tentare di trasformarci in qualcun altro; la seconda è restare fermi sulle proprie posizioni, aspettando solamente che il mondo si accorga delle nostre qualità. Qual è la soluzione quindi?...

Un estratto di 'Dio è tornata' - il nuovo libro di Vauro Senesi - : Conosce la gioia dell'innamoramento e dell'intimità e il sapore aspro della cattiveria, sperimenta il groviglio inestricabile di luce e oscurità del mondo. In un caleidoscopio di avventure, Dio ...

"Io sono il fuoco" - nel nuovo libro di Antonio Monda "il male che attrae" : Direttore Artistico (della Festa del Cinema di Roma) e di un festival letterario ("Le Conversazioni"), professore (alla New York University), ma anche scrittore. Antonio Monda lo aveva detto e lo ha fatto: dieci libri, uno l'anno, dedicato a un decennio del 900.L'ultimo, il sesto, è venuto a presentarlo in esclusiva nella redazione dell'HuffPost e si intitola"Io sono il fuoco", anche questo Mondadori. È la storia di Baldur Cranach, ...

Il 20 marzo il nuovo libro di Papa Francesco dedicato ai giovani : 'Dio è giovane e ama le novità' : Romano Rossi richiama e sviluppa concretamente i contenuti che Papa Francesco enuncia nella lettera indirizzata ai giovani di tutto il mondo, con cui accompagna il Documento preparatorio del ...

Stephen King - il nuovo libro/ Antologia di racconti del maestro dell’horror - fra cui una storia inedita : Stephen King, il nuovo libro, Antologia di racconti del maestro dell’horror, fra cui una storia inedita. Il nuovo libro dello scrittore americano, una raccolta di storie ad alta quota(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:06:00 GMT)

“Avvoltoi” - arriva in libreria il nuovo libro di Mario Giordano | Leggi un capitolo : “Avvoltoi”, arriva in libreria il nuovo libro di Mario Giordano | Leggi un capitolo “Avvoltoi”, arriva in libreria il nuovo libro di Mario Giordano | Leggi un capitolo Continua a leggere L'articolo “Avvoltoi”, arriva in libreria il nuovo libro di Mario Giordano | Leggi un capitolo proviene da NewsGo.

Uomini e Donne - Giorgio Manetti : verità su Tina e Gemma e nuovo libro : Trono Over Uomini e Donne, Giorgio Manetti si svela: le parole su Tina e Gemma e l’arrivo del nuovo libro Giorgio Manetti ha rilasciato una brevissima intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Lo storico cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha svelato alcuni particolari dettagli sul rapporto con Tina e Gemma. Da […] L'articolo Uomini e Donne, Giorgio Manetti: verità su Tina e Gemma e nuovo libro proviene da Gossip e Tv.

“La pattinatrice sul mare” - il nuovo libro di Paolo Foschi : IL COMMISSARIO IGOR ATTILA ALLE PRESE CON UN ALTRO CASO Al commissario Igor Attila, ex pugile responsabile della Sezione crimini sportivi della questura di Roma,... L'articolo “La pattinatrice sul mare”, il nuovo libro di Paolo Foschi proviene da Roma Daily News.

“Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli 2” - il nuovo libro sulle donne straordinarie : "C'erano una volta cento ragazze che hanno cambiato il mondo. Ora ce ne sono molte, molte di più"!Due anni fa, "Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli" uscì anche in Italia per la Mondadori conquistando ben cinquecentomila lettori, un milione nel mondo, un libro che nel giro di pochissimo tempo divenne un movimento globale e un simbolo di libertà. A colpire furono quelle favole dei giorni nostri dove, al posto di ...