Il numero uno della Caritas | Tutti noi abbiamo il sangue di un migrante

Gruppo Gedi - Mondardini lascia : Marco De Benedetti sceglie come nuovo ad è Laura Cioli. Ex numero uno di Rcs : Monica Mondardini lascia l’incarico di amministratore delegato di Gedi, l’ex Gruppo Espresso. Lo ho comunicato la manager durante l’assemblea dei soci del Gruppo editoriale che si è tenuta giovedì mattina a Roma. Al suo posto, su proposta fatta al cda dal presidente Marco De Benedetti, subentrerà Laura Cioli, ex numero uno di Rcs Media Group. Mondardini resterà nel Gruppo in qualità di amministratore delegato di Cir, azionista ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Austin è il regno della Honda. Ma soprattutto di Marc Marquez : sarà lui il favorito numero uno : La MotoGP rimane nel continente americano ma si sposta al Nord, negli Stati Uniti, dove andrà in scena il GP delle Americhe. Sul circuito di Austin si torna in pista dopo i fatti di Termas de Río Hondo. Se ne è parlato molto, anche troppo, ma nel weekend la parola tornerà finalmente alla pista. Un circuito che vede un’unica grande favorita, la Honda. Austin ha fatto il suo debutto nel Motomondiale nel 2013 e da allora ha sempre vinto una ...

Ciclismo femminile - Freccia Vallone 2018 : Anna van der Breggen cerca il poker - Katarzyna Niewiadoma la rivale numero uno : Continua il Trittico delle Ardenne e mercoledì si correrà la 21ma edizione della Freccia Vallone femminile. Un’altra corsa affascinante che vedrà le migliori atlete al mondo sfidarsi sulle côte tipiche di questa regione. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite della Freccia Vallone femminile. Percorso Previsti 118 km con partenza e arrivo a Huy. La prima parte non è particolarmente impegnativa, con una serie di saliscendi che non ...

Berlusconi arriva a Termoli e i fan lo accolgono a braccia aperte : "Sei il numero uno!" : atterrato questa mattina in piazzale dello stadio Cannarsa il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, pronto per la sua due giorni in Molise. Berlusconi è stato accolto dal candidato alla carica ...

Zuckerberg : violati anche i miei dati. Rimosso il numero uno di Cambridge Analytica : Marck Zuckerberg torna a Capitoll Hill per riferire alla Camera dei Rappresentanti circa lo scandalo Cambridge Analytica e non fa altro che ripetere ciò che ha detto alle commissioni...

Fabrizio Frizzi «non era un numero uno» : le parole inattese di Aldo Grasso : Fabrizio Frizzi 'non era un numero uno': ecco le parole inattese di Aldo Grasso. A due settimane dalla morte di Fabrizio Frizzi , si scatena una nuova polemica che lo vede protagonista. Aldo Grasso ...

Rivoluzione Volkswagen - il numero uno Mueller verso l'uscita : Teleborsa, - Cambio al vertice per Volkswagen. Il gruppo automobilistico tedesco è pronto alla grandi manovre più precisamente a cambiamenti nelle specifiche responsabilità dei membri del Consiglio di ...

Security Threat Report - il criptojacking è la minaccia numero uno : L'Italia è uno dei Paesi più colpiti dal criptojacking: quinta in Europa e undicesima nel Mondo. È possibile difendersi dal criptojacking ? Sì, negli ultimi mesi le aziende si sono attivate e stanno ...

“Non era un numero uno”. Frizzi - parole crudeli contro l’amato conduttore. A due settimane dalla morte del conduttore - mentre si tenta di colmare il vuoto che ha lasciato - ecco arrivare un commento davvero inaspettato per i suoi fan. Il big che lo ha “trattato” così : “Interroghiamoci su un paese che si ferma per Frizzi e non per Falcone” è il titolo del pezzo che “lui” ha scritto per far sapere cosa pensi veramente di Fabrizio Frizzi. L’articolo è uscito su Io Donna e ha fatto discutere non poco perché è suonato come una sorta di pugnalata. Fabrizio Frizzi è morto due settimane fa, a 60 anni, per un’emorragia cerebrale. E l’Italia ne ha sofferto e ne soffre ancora. Aldo Grasso, però, non si ...

'Non era un numero uno' - 'il Paese s'è fermato - ma...' : Fabrizio Frizzi - le cattiverie inattese del Big / Guarda : A distanza di due settimane, Aldo Grasso ha sentito il bisogno di fare sapere che per lui Frizzi non era un numero uno . Il critico del Corriere , su Io donna , leggi l'intero articolo , si è anzi ...

Google - numero uno per il consumo di energie rinnovabili : MILANO - Google in testa anche nelle rinnovabili: la società che gestisce il motore di ricerca numero uno al mondo sta conducendo la gara in corso tra i colossi tecnologici americani. Nel 2017, ...

Tennis - Nadal ritorna numero uno E adesso eguaglierà John McEnroe : Federer si ferma a quota 308 settimane da leader e Nadal inizia così la sua 168° settimana da numero 1 del mondo. Nadal rimarrà numero 1 del mondo sicuramente fino alla conclusione del Masters 1000 ...

Roma - Fazio : 'Orgogliosi di giocare contro il Barca. Messi? Il numero uno' : Fermare Messi. 'Lo conoscono bene tutti, è il migliore al mondo. Vediamo quello che fa ogni giorno, ma dobbiamo pensare a tutti con rispetto e anche alla Roma, la nostra squadra, è fondamentale. Messi ed io non ci siamo detti niente di particolare. Sapeva e ...