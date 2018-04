Il | non | senso del secondo giro di consultazioni

Laura Morante : "non ho firmato Dissenso comune. non bastano le invettive per una vera rivoluzione femminile" : Descrivere Laura Morante è un'operazione degna di un'equilibrista, e per mettere in fila una vita davanti lo sguardo degli altri – al cinema, al teatro, ma anche in televisione – servono allora dei numeri. In particolare due. 38 anni di carriera. 70 film fra drammi e commedie. E lei sempre al centro, con quegli occhi scuri che s'infilano nello schermo e diventano magnetismo puro. Con quella voce che s'incrina quando sorride, e ...

F1 - Fernando Alonso : “non ha senso continuare a chiedermi di Ferrari e Toro Rosso!” : Mai banale nelle sue dichiarazioni. Una volta di più Fernando Alonso si fa sentire. Il suo inizio di stagione è stato ampiamente positivo, specie se paragonato alle ultime, tremende annate. L’asturiano è andato a punti in tutte e tre le gare fin qui disputate, sintomo che effettivamente i passi avanti della McLaren sono stati notevoli, nel passaggio alla power unit Renault. Non abbastanza però da liberarlo da confronti con il suo passato. ...

Greco dalla Gruber : "Al centro della nostra azione il buonsenso. non si tratta di salvare il Pd o la Lega - ma le persone" : Ero appassionato di politica e, siccome non mi sentivo rappresentato, non votavo'. La puntata si chiude con un elogio al Molise, in particolare ad uno dei suoi prodotti, da parte di Farinetti: 'Il ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : che il buonsenso tra Valentino Rossi e Marc Marquez prevalga per non degenerare in una corrida : La MotoGP vola ad Austin, ma forse la testa di molti è rimasta a Termas de Río Hondo. Il sorpasso tentato da Marc Marquez ai danni di Valentino Rossi sarà inevitabilmente il tema principale in pista nel GP delle Americhe, soprattutto nel caso in cui i due dovessero trovarsi molto vicini in pista. Il rischio che possano ripetersi i fattacci del 2015 è alto ma potrebbe essere facilmente scongiurato facendo prevalere il buon senso. Partiamo dai ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della terza giornata. Federica Pellegrini : “Un tempo che non ha senso”; Paltrinieri : “Volevo testarmi” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-3 GREGORIO Paltrinieri (prima parte) Gli 800 stile libero, privi del suo amico/rivale Gabriel Detti, sono territorio di conquista del campione carpigiano che firma il miglior crono stagionale al mondo di 7’45?53. Una gara regolare, scandita sul ...

Consultazioni bis - Nencini e Bonino : “Per governo non ha senso aspettare regionali”. “Sostegno M5S-Lega? non ci sono margini” : “Non ha senso aspettare le elezioni regionali. La crisi siriana ci obbliga a fare in fretta e a dare rapidamente un governo alla Repubblica. Sia presentata al più presto dal centrodestra una concreta ipotesi di lavoro che non sia solo programmatica, ma si leghi ad una maggioranza parlamentare”. Lo dice Riccardo Nencini del Psi al termine della consultazione al Quirinale. “Abbiamo chiesto al presidente Mattarella di accelerare ...

Netflix non andrà a Cannes. Sarandos 'non ha senso andare fuori concorso' : ... annunciando i cambiamenti della prossima edizione del festival francese , 8-19 maggio, , Frémaux aveva dichiarato di voler escludere dalla competizione ufficiale i film del servizio streaming, a ...

Governo - Toninelli : "Un premier terzo non ha senso" : Il capogruppo M5S al Senato chiude agli azzurri. "Berlusconi è il passato" CONSULTAZIONI / Orari e calendario Governo 2018, italiani stanchi dello stallo. E il 58% è per il voto

