Il meteo in Italia per domani | venerdì 27 aprile

25 Aprile il meteo in Italia : Domani è il 25 Aprile, Festa della Liberazione, un giorno fondamentale per la storia d’Italia ed assume un particolare significato politico e militare, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale. Come sarà il tempo per il 25 Aprile? A livello Meteorologico l’alta pressione, seppur […]

Il meteo gioca uno scherzetto agli italiani : il mega ponte a rischio su molte Regioni : L'anticiclone europeo Apollo ormai ha i giorni contati. Se riuscirà a proteggere l'Italia per la festa del 25 aprile, non sarà così per l'inizio del ponte del 1°...

meteo - Italia baciata dal sole : caldo estivo fino al 25 aprile : La Penisola sarà protetta dall'alta pressione almeno fino a mercoledì con sole praticamente ovunque e temperature decisamente calde e fuori stagione.Continua a leggere

Previsioni meteo Italia : Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale.

meteo : caldo record in Italia fino al 25 aprile - poi violenti temporali : fino a 28°C a Bolzano, 27 a Firenze, 26 a Milano. Un estate anticipata che tuttavia si interromperà dopo il giorno della Liberazione, con l’arrivo di aria fresca che investirà prima i rilievi alpini, quindi la Pianura Padana, creando tempo instabile e temporali.Continua a leggere

Salute - boom di virus per colpa del meteo : colpiti fino a 500mila italiani : Da un inverno che sembrava non finire mai a un’estate anticipata. “L’altalena del meteo e soprattutto gli sbalzi termici degli ultimi giorni hanno favorito la diffusione di forme virali gastrointestinali e respiratorie. Possiamo stimare che siano stati circa 400-500 mila gli italiani colpiti nell’ultima settimana. Cui si sommano i nuovi allergici: persone che diventano allergiche improvvisamente e confondono la pollinosi ...

meteo Italia - super caldo al Centro/Nord : record di Aprile stravolti in Toscana e Liguria [DATI] : caldo record in queste ore sull’Italia. Ieri, Venerdì 19 Aprile 2018, tra le stazioni ufficiali della rete Meteorologica dell’Aeronautica Militare e dell’ENAV, la temperatura più alta è stata quella di Trento con +29,9°C. Ma le Regioni con gli scarti più clamorosi rispetto alla media del periodo sono state Liguria e Toscana, con valori di 13°C superiori alla norma. Alcune stazioni Meteorologiche hanno stravolto i precedenti ...

meteo - caldo record in Italia poi violenti temporali/ Previsioni : da settimana prossima si torna alla normalit : Meteo, caldo record in Italia poi violenti temporali: da settimana prossima si torna alla normalità. Sembrerebbe avere i giorni contati l’estate anticipata del Bel Paese: ecco il quadro(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:38:00 GMT)

Un weekend tutto da godere : ecco il meteo del 21 e del 22 aprile in Italia : Previsioni meteo del fine settimana su tutto il paese. Dominano sole e caldo quasi ovunque, con poche eccezioni sui rilievi e in alcune regioni del sud.Continua a leggere

Previsioni meteo per il Ponte del 25 Aprile - sarà una “Festa della Liberazione” dal sapore di Ferragosto : super caldo come in piena estate in tutt’Italia : 1/5 ...

Il meteo in Italia per domani - sabato 21 aprile : Sole, sole ovunque

Previsioni meteo - la bolla di ”super caldo” infiamma anche l’Italia : oltre +30°C al Centro/Nord nel weekend - è già estate : 1/15 ...