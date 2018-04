?Ocse : Italia 17esima per costo lavoro - salari tassati al 31% : In Italia il salario medio lordo è di oltre 35 mila euro, i salari lordi Italiani sono tassati del 31,2%

Il lavoro in Italia - tra ripresa e stagnazione : Il lavoro in Italia, tra ripresa e stagnazione Il nuovo lavoro tra complessità e opportunità in un Paese che è tornato a crescere ma che deve fare ancora i conti con la crisi del passato Parole chiave: lavoro ...

Codisti d'Italia : il nuovo lavoro tocca quota 550 professionisti - : «Spesso, chi non è a contatto diretto con un diversamente abile non si rende conto di quanto sia difficile introdursi nel mondo del lavoro», spiega, e aggiunge: «Questa mia professione è nata per ...

Italia al lavoro per il taglia-incolla del Dna superpreciso : L'Italia è in prima fila per sviluppare un taglia-incolla del DNA superpreciso. Punta di diamante è il Centro di Biologia Integrata , Cibio, di Trento, dove i ricercatori nei mesi scorsi hanno messo a ...

Italia - tra il 25 aprile e il 1° maggio in 5 milioni al lavoro : Teleborsa, - Mentre per la Festa del 25 aprile circa sette milioni di Italiani sono pronti a concedersi una breve vacanza, saranno invece quasi 5 milioni gli Italiani che passeranno questa festività e ...

Italia - tra il 25 aprile e il 1° maggio in 5 milioni al lavoro : Mentre per la Festa del 25 aprile circa sette milioni di Italiani sono pronti a concedersi una breve vacanza , saranno invece quasi 5 milioni gli Italiani che passeranno questa festività e quella del ...

Italiani schiavi del lavoro? Ora abbiamo anche i sensi di colpa per ferie e permessi : Sentirsi in colpa quando si prendono ferie o permessi al lavoro: in Italia è una condizione che riguarda il 95% degli impiegati che passano le loro vite al chiuso e solo un'ora al giorno all'aperto...

lavoro : Cgia - il 25 aprile e 1 maggio per 5 mln italiani nessuna festa - 2 - : ... negozianti, addetti al soccorso stradale, benzinai, bagnini, giornalisti, operatori radio-Tv, fotografi, operai su impianti a ciclo continuo, addetti ai musei/cinema/teatri/mostre e spettacoli vari, ...

lavoro : Cgia - il 25 aprile e 1 maggio per 5 mln italiani nessuna festa : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Sia domani sia il prossimo primo maggio quasi 5 milioni di italiani lo passeranno al Lavoro: praticamente un occupato su 5. A rilevarlo è la Cgia di Mestre. Il settore dove la presenza degli occupati nei giorni di festa è più elevato è quello degli alberghi/ristoranti: i 688.300 lavoratori dipendenti coinvolti incidono sul totale degli occupati dipendenti dello stesso settore per il 68,3 per cento. Seguono il ...

lavoro : Cgia - il 25 aprile e 1 maggio per 5 mln italiani nessuna festa (2) : (AdnKronos) – Le realtà territoriali dove il Lavoro ‘domenicale” è più diffuso sono quelle dove la vocazione turistica/commerciale è prevalente: Valle d’Aosta (29,5 per cento di occupati alla domenica sul totale dipendenti presenti in regione), Sardegna (24,5 per cento), Puglia (24 per cento), Sicilia (23,7 per cento) e Molise (23,6 per cento) guidano questa particolare graduatoria. In coda alla classifica, invece, si ...

Bankitalia boccia il reddito di cittadinanza : “Distorsivo - potrebbe favorire il lavoro nero” : Per i tecnici di via Nazionale, il reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle "può avere effetti distorsivi sul mondo del lavoro. Il RdC produrrebbe effetti disincentivanti sull'offerta di lavoro anche più accentuati, dato l'importo elevato del beneficio e la lunghezza indefinita del programma".Continua a leggere

Alla Banca d'Italia non piace il Reddito di cittadinanza : "Distorsivo e disincentivante al lavoro" - e possibile volano all'occupazione in nero : Il Reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle è "distorsivo e disincentivante" per il mercato occupazionale. E rischia seriamente di favorire il lavoro in nero. La relazione che il Capo del Servizio Struttura economica di Banca d'Italia Paolo Sestito ha sottoposto lo scorso 9 aprile al Direttorio, il vertice dell'istituto composto da Ignazio Visco, dal Direttore generale e dai tre Vice direttori generali usa tutte le cautele ...

L'Italia e l'esercito dei precari : i nuovi 'poveri' che un lavoro ce l'hanno : La disoccupazione è in calo, almeno secondo le ultime stime, ma il 'freddo' numero percentuale nasconde una cruda e 'calda' verità: la maggior parte dei nuovi occupati fa parte dell'esercito dei...

lavoro : cresce quello precario. Più di 9 milioni di italiani a rischio povertà : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...