Il Friuli Venezia Giulia non è “il Friuli”

SONDAGGI REGIONALI Friuli Venezia GIULIA/ Verso trionfo Fedriga : Centrodestra davanti a Pd e M5s : SONDAGGI Politici, Elezioni REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA:Fedriga Verso la vittoria con il Centrodestra contro M5s e Pd. Intenzioni di voto nazionali, ritorno a breve alle urne?(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:14:00 GMT)

Domenica si vota in Friuli Venezia Giulia : Il centrodestra guidato dal candidato leghista Massimo Fedriga è praticamente sicuro della vittoria, centrosinistra e Movimento 5 Stelle si giocano il secondo posto The post Domenica si vota in Friuli Venezia Giulia appeared first on Il Post.

Clima - Friuli Venezia Giulia : per il 90% degli abitanti i cambiamenti climatici sono un problema serio : Per il 90 per cento degli abitanti del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato al sondaggio online “cambiamenti Climatici in FVG: cosa ne pensi?” i mutamenti del Clima rappresentano un problema da non sottovalutare e gli effetti sono già oggi visibili anche in regione. E’ questo il più eclatante dei risultati del sondaggio lanciato a novembre 2017, predisposto dall’Osservatorio meteorologico regionale (Osmer) ...

SONDAGGI REGIONALI MOLISE E Friuli Venezia GIULIA/ Toma avanti su M5s - incognita ‘frattura’ Berlusconi-Salvini : SONDAGGI Politici, risultati Elezioni REGIONALI MOLISE e FRIULI VENEZIA GIULIA: intenzioni di voto, il centrodestra in vantaggio ma c'è incognita frattura Salvini-Berlusconi. Toma davanti(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 16:49:00 GMT)

Anas investe 130 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia : Teleborsa, - Anas annuncia investimenti in Friuli Venezia Giulia per 130 milioni di euro di euro in nuove opere, completamento di itinerari, adeguamenti, manutenzione programmata e messa in sicurezza ...

La scalata di Salvini passa dal Friuli Venezia Giulia. “Basta Pd - via la Fornero” : «Il Pd ha abrogato l’articolo 18. I leghisti e i grillini promettono di farci andare in pensione prima: ma secondo te gli operai da che parte stanno?». Davanti ai cancelli della Fincantieri capisci meglio le parole di Thomas Casotto, segretario provinciale della Cgil. «Qui la Lega va forte», ammette Antonio che ha appena staccato dal turno mattutin...

Lega e M5s vogliono vedere prima chi vincerà le elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd "e se il 22 si vince il governo lo facciamo in un quarto d'ora". Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e sottolineando che uno snodo fondamentale per uscire dall'impasse sarà il voto in Molise e Friuli. L'attesa nel centrodestra è sulle mosse del Quirinale che da tempo ha fatto trapelare la necessità di ...

Sondaggi Regionali Molise e Friuli Venezia Giulia/ Centrodestra vs M5s : Toma e Fedriga in vantaggio : Sondaggi elettorali politici, nuovo Governo: Regionali Molise e Friuli Venezia Giulia, scontro Centrodestra e M5s. In vantaggio Toma e Fedriga, il Centrosinistra insegue..(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:08:00 GMT)

Furbetti del cartellino tra casinò - osteria e shopping. A Gorizia 14 indagati tra i dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia : Andavano al casinò, in osteria o a fare shopping in orario di lavoro: l’ennesimo gruppetto di “Furbetti del cartellino” è stato scoperto dai Carabinieri che hanno notificato a 14 dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, distaccati nella sede di Gorizia, l’avviso di conclusione indagini: devono rispondere di truffa ai danni di ente pubblico e false attestazioni di presenza. L’indagine risale al 2016 e sei ...

