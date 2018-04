Il divieto agli under 16 è solo la prova che Whatsapp non è gratis

agi

(Di giovedì 26 aprile 2018) “Ilai minori di 16 anni è semplicemente lache Whatsapp non è”. Guido Scorza, 44 anni, avvocato esperto di Internet, già membro del Team Digitale di Palazzo Chigi, commenta così l’aggiornamento dei termini di servizio della popolare app di messaggistica. Tecnicamente Whatsapp si è adeguata alla GDPR, un acronimo che sta per General Data Protection Regulation, un complesso di norme apte dall’Unione Europea nel 2016 ed applicabili dal prossimo 25 maggio. Secondo Scorza la nota che Whatsapp ha diramato il 25 aprile “dimostra che il re è nudo, nel senso che non potendo chiedere ai minori di 16 anni i consensi privacy al trattamento dei dati personali, sceglie di non fornire loro il servizio”. Quindi non è la GDPR a escludere i minori di 16 anni? “No. La GDPR in sostanza ...