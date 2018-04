Il Centrodestra teme l' accordo e protesta | Berlusconi contrattacca Salvini ripete | basta

"Mamma mia". Salvini ora teme un asse M5s-Pd Oggi il vertice del Centrodestra : Il Quirinale chiede un esecutivo che garantisca il rispetto dei trattati Ue e il mantenimento della politica di austerità. I dirigenti della Lega, quindi, continuano a lavorare per ricucire lo ...

Il caos nel Centrodestra fa saltare l'accordo Lotti-Gianni Letta. E Renzi teme l'intesa tra M5s e i non renziani del Pd : "Tocca a loro, punto. Tocca a loro. Lo dico dal 5 marzo", va ripetendo Matteo Renzi in Transatlantico al Senato. La guerra interna al centrodestra colpisce al cuore l'accordo stretto tra Luca Lotti e Gianni Letta sul nome di Paolo Romani alla presidenza del Senato. Con il candidato di Forza Italia silurato dalla Lega crolla anche l'astensione tecnica decisa dal Pd per aiutarlo. E ora? Ora è tutto un gran caos. Ma per Renzi il Pd deve ...

Governo M5s-Centrodestra/ Nomine Camere - Di Maio : asse con Salvini ma la base teme Berlusconi : Centrodestra, pronto Governo con M5s? Le Nomine di Camera e Senato, i dubbi sull'asse Di Maio-Salvini e i timori per Berlusconi e Meloni. Vertice a Palazzo Grazioli e prossimi scenari

Il Centrodestra punta a fare il pieno in Sicilia - ma teme il M5S. Crisi e polemiche nel Pd : Che aggiunge: "Il Pd non ha identità politica e neppure voti". Dentro il Pd Siciliano, lo sconforto è palpabile: "Siamo fuori gioco. C'è una marea montante del centrodestra, e l'unico sostegno ai 5 ...

Il Centrodestra punta a fare il pieno in Sicilia - ma teme il M5S. Crisi e polemiche nel Pd : Di certo, il 61 a 0 per il centrodestra del 2001 non si ripeterà. "Perché questa volta a 61 non si può arrivare, ma siamo messi male", dice Antonello Cracolici, consigliere regionale del Partito democratico in Sicilia ed ex assessore all'Agricoltura nella giunta di Rosario Crocetta. Nell'isola si eleggono 52 deputati e 25 senatori. 28 di questi verranno fuori dai collegi uninominali, che alle elezioni politiche di 17 anni fa ...