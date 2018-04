Il cast di Che Dio ci Aiuti 5 pronto per le riprese senza Diana Del Bufalo foto | tutti

Che Dio ci aiuti 5 cast : chi sono gli attori confermati? : Ormai risulta essere sempre più chiaro che a breve inizieranno le riprese di Che Dio ci aiuti 5. Nel cast paiono essere stati confermati diversi attori i cui personaggi hanno tenuto banco nell’ultima stagione. Si tratta di un uomo e di due donne. La presenza di una di quest’ultima, però, non era data affatto per certa, anzi, i fan ormai pensavano di dover rinunciare a lei e al suo amatissimo personaggio. Di chi si tratta? Quali sono ...

Visite "storiche" alla castiglia di Saluzzo - dove la cultura è libertà : Mercoledì 25 aprile a Saluzzo, in provincia di Cuneo, si potrà visitare il "Museo della memoria carceraria" allestito nelle celle di rigore del carcere della Castiglia. L'allestimento, di forte ...

Bestemmia al GF 15? Ecco il video che incastra Filippo Contri : lo ha detto davvero? : FUNWEEK.IT - Al centro della seconda puntata del Gf 15, ovviamente, la neonata relazione d'amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando: i due giovani concorrenti del reality sono stati rapiti negli ...

Perché a Cuba non cambierà nulla anche senza i castro : Al momento la situazione è instabile, a partire dall'annosa questione della doppia valuta: tra peso Cubano e peso convertibile si crea un sistema di disvalori, aggravato anche da un'economia statale ...

Selvaggia Lucarelli - ospite di Amici con tutto il cast di Ballando con le Stelle. L'annuncio che divide il web : Selvaggia Lucarelli ospite di Amici nel sabato sera di Maria De Filippi insieme all'intero cast di Ballando con le Stelle. Una notizia bomba che si fa fatica a considerare reale, anche se a...

cast e personaggi di Westworld 2 - al via stasera 23 aprile su Sky Atlantic : da Evan Rachel Wood a Ed Harris : Il Cast e personaggi di Westworld 2 debuttano ufficialmente stasera, 23 aprile, su Sky Atlantic. Dopo la messa in onda di stanotte, in contemporanea USA, il primo episodio della seconda stagione sarà trasmesso in versione sottotitolata. Nel nuovo ciclo di episodi, si ritorna a Westworld con qualche novità. Oltre all'introduzione del citato Shogun World, scopriremo cos'è successo dopo la folle rivolta iniziata nel finale della precedente ...

Nino castelnuovo gravemente malato e in difficoltà economiche : l'appello della moglie : A 30 anni dallo spot dell'Olio Cuore, che ha fatto la storia della pubblicità in Italia, la moglie di Nino Castelnuovo (l'uomo che saltava la staccionata) parla in tv e racconta il dramma del marito...

Nino castelnuovo ricoverato - appello della moglie : «Siamo in difficoltà economiche» : Nino Castelnuovo si trova in clinica perché «ha da tanto tempo un problema agli occhi, e ultimamente si è tanto aggravato». Lo rende noto la moglie, Cristina Di Nicola, ai microfoni de Il Sabato Italiano, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele.Eleonora Daniele ha ricordato che al momento l'attore si trova in difficoltà economiche per il mancato arrivo dell'assegno di invalidità. «Ho seguito l'iter regolare, è stata riconosciuta una ...