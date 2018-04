Il Berlusconi di Sorrentino fa divertire Travaglio

LORO 1/ Il "sottobosco" più importante di Berlusconi nel film di Sorrentino : Dopo lunga attesa è arrivata nei cinema la prima parte del film di Paolo Sorrentino dedicato a Silvio Berlusconi, ma anche a tutti quelli che gli hanno ruotato intorno. ROBERTO BERNOCCHI(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Tra "Buffonate" e dotte citazioni facciamo di tutto per non lasciarvi insensibili!, dei ComicastriGHOST STORIES/ Il film con un tocco originale nel repertorio dell'horror, di R. Bernocchi

Cinema - 'Loro' di Sorrentino : il film su Berlusconi al debutto : Il primo tempo scorre nel tratteggiare quel piccolo mondo di chi cerca in ogni modo, con ogni mezzo, di stare vicino al Potere per poterne godere frutti e vantaggi. Il tratteggio, però, è troppo ...

Loro - il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi? Non rivela nulla - ma è diviso in due capitoli per incassare di più : Silvio Berlusconi compare dopo un'oretta di orge , non sue, , travestito da odalisca. Il sorriso da marito inquieto è accompagnato da un mazzo di fiori. Lo sguardo immerso nel fard cerca d'...

Sesso - lusso e politica : il Berlusconi di Sorrentino da oggi al cinema : Anthony Hopkins 'impazzisce' sui social e il video diventa virale 24 aprile 2018 cinema, 'Escobar " Il fascino del male' è il film più visto del week end 23 aprile 2018 Giallini e Santamaria ...

“Loro 1” di Paolo Sorrentino al cinema / Il film su Silvio Berlusconi e il mancato approdo a Cannes : "Loro 1" di Paolo Sorrentino arriva oggi al cinema: la prima parte del biopic su Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo. Il secondo capitolo esce il 10 maggio(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 14:03:00 GMT)

Il Berlusconi crepuscolare di Sorrentino : «Ma io non lo vedrò» : «Loro», s'era capito, sono «quelli che contano» in un'Italia corrotta e corruttrice abbagliata dai saldi di fine stagione della politica. «Loro» sono le...

Loro 1 - Sorrentino racconta Berlusconi e il lato ridicolo del potere : La maniera peggiore di guardare Loro 1, è facendosi prendere dalla smania di capire “chi è chi”, cosa è inventato, quale momento della cronaca tra il 2006 e il 2010 stiamo guardando eccetera. È in un certo senso inevitabile perché mentre alcuni personaggi sono reali, altri non lo sono mentre altri ancora rappresentano la sintesi di persone diverse (come l’ex ministro di Fabrizio Bentivoglio che unisce Bondi, Formigoni e Urbani). È tutto ...

Loro 1 - nella commedia farsesca di Sorrentino uno sguardo indulgente sul “guascone” Berlusconi e la sua corte : Loro 1 di Paolo Sorrentino è una raffinata farsa. E fa perfino molto ridere. Scurdámmoce ‘o passato. Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto. Chi ha dato, ha dato, ha dato. Con il dittico su Silvio Berlusconi, o almeno in Loro 1 che esce il 24 aprile, è così. Il regista napoletano abbandona gli svolazzi estetizzanti da Oscar e ritrova ispirazione e ritmo da commedia farsesca che sembra naturalmente nelle sue corde, e in quelle dell’oramai fido ...

'Loro' : il film di Sorrentino su Berlusconi al cinema : Il cinema di Sorrentino dipinge nuovamente il mondo della politica con la pellicola dal titolo 'Loro', primo capitolo del film, la cui seconda parte è attesa per il prossimo 10 maggio, durante il Festival di Cannes e, a proposito del quale, ancora non si hanno delle certezze riguardo a una sua eventuale partecipazione. La pellicola si incentra su sesso, droga, corruzione, concorsi di bellezza con ex ministri 'poco puliti' e tutti animati da un ...

