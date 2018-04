Il Belgio dichiara illegali le loot box di Fifa 18 | Overwatch | Star Wars Battlefront II e

eurogamer

: Il Belgio a muso duro contro le #lootbox - Eurogamer_it : Il Belgio a muso duro contro le #lootbox - IsolaScimmia : Dopo l'Olanda anche il Belgio dichiara illegali le casse premio di alcuni videogiochi -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Seguendo la strada tracciata dall'Olanda, ilha deciso di prendere una posizione molto dura nei confronti della questionebox. La Belgian Gaming Commission hato che alcunebox sono a tutti gli effetti.Come riporta IGN, la commissione ha condiviso unazione in merito molto chiara: "I giochi che propongonobox a pagamento, nel modo in cui sono attualmente proposte nella nostra nazione, si trovano in violazione delle leggi riguardanti il gaming e possono essere approcciate secondo il diritto penale. Perciò talibox devono anche essere rimosse".Tra i grandi nomi coinvolti in questa decisione a quanto pare troviamo giochi come18,II e Counter Strike: Global Offensive. Ma cosa succederà agli sviluppatori che si rifiuteranno di rimuovere lebox? Dovranno pagare una multa fino a €800.000 e ...