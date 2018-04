Il 29 aprile in Sicilia il panino è gourmand

Terremoto - altra scossa in Sicilia : è un 25 aprile molto turbolento - paura a Messina - epicentro a Milazzo [MAPPE e DATI INGV] : E’ un 25 Aprile “ballerino” per l’Italia, che celebra l’anniversario della Festa della Liberazione con numerose scossa sismiche. La più forte è stata quella di stamattina in Molise, magnitudo 4.2, avvertita da Ravenna a Catanzaro in gran parte d’Italia. Nella notte ce n’era stata un’altra di magnitudo 3.1 sull’Appennino marchigiano ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe : “Arriverò a Palermo alle 10 del mattino di Sabato 28 aprile al Porto. Sicilia eccomi” : “Dopo otto mesi sto per arrivare in Sicilia. Goethe disse con chiarezza che in Sicilia “è la chiave di tutto”. Io ben 232 anni dopo Wolfgang Goethe voglio riscrivere anche questa parte del diario, descrivendo paesaggi e territorio. Arriverò al porto di Palermo alle ore 10 del mattino del 28 Aprile. La Sicilia ha un territorio vasto, ricco di costumi da raccontare, meraviglioso per i Parchi, le Riserve ed i Geoparchi, di luoghi dove si può sciare ...

Allerta Meteo Domenica 22 aprile : nella “Giornata della Terra” forti temporali pomeridiani in Campania - Calabria e Sicilia : 1/9 L'instabilità provocata da un'area depressionaria proprio al Sud Italia nella ...

Salviamo il Paesaggio : incontro in Sicilia sabato 28 aprile 2108 [VIDEO] : Il suolo è da intendersi come lo strato superficiale della Terra, la pelle viva del pianeta Terra. Una pellicola fragile. Nel suolo vivono miliardi di creature viventi, un quarto della biodiversità di tutto il pianeta. Il suolo è una risorsa finita non rinnovabile e per questo preziosa almeno al pari dell’acqua, dell’aria e del sole. Secondo l’ISPRA-Istituto Superiore di Protezione Ambientale il consumo di suolo in Italia non conosce soste, pur ...

Sicilia : forestali in piazza l'11 aprile - sindacati 'Servono più risorse' : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Lavoratori forestali Siciliani, dei consorzi di bonifica, dell’Esa e dell’ex Aras scenderanno in piazza mercoledì 11 aprile, a Palermo, per la manifestazione regionale organizzata da Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil regionali. Il corteo partirà alle 10 da piazza Marina e

I nuovi episodi di Montalbano cambiano set : dalla Sicilia in Friuli a fine aprile per la 13ª stagione : Ciak si cambia set: i nuovi episodi di Montalbano saranno girati in Friuli Venezia Giulia. Lo svela Il Messaggero Veneto, confermato poi anche da FVG Film Commission, il quale rivela che in questi giorni sta ultimando le ricerche delle location che ospiteranno Luca Zingaretti e il resto del cast per le riprese della tredicesima stagione della fiction Rai. Cividale e Venzone sono le due città scelte per le riprese de "L'altro capo del filo", ...

Sicilia : Ars - bilancio in aula dal 23 aprile : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – La manovra di bilancio approderà in aula all’Assemblea regionale Siciliana dal prossimo 23 aprile. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo che si è riunita dopo una seduta lampo a Palazzo dei Normanni. Le commissioni di merito Ars dovranno esaminare le parti della manovra di loro competenza entro mercoledì, 11 aprile. A quel punto il documento passerà alla commissione bilancio che dovrà terminare ...

