Ibrahimovic | niente Mondiali | ​la Svezia lo ufficializza

(Di giovedì 26 aprile 2018) Ibra al Mondiale sì o no? Lui ha detto che ci sarebbe stato. Alcuni compagni non lo volevano. E il ct Janne Andersson aveva detto: "Non mi ha ancora detto che vuole giocare. Se ha preso la decisione, può chiamarmi e parlarmene". Ma a telefonata non ci sarà. Laha deciso che il numero 9 dellanon ci andrà in Russia. Il comunicato stampaZlatannon parteciperà al Mondiale di Russia 2018 con la, che si è qualificata alla fase finale battendo l'Italia nel doppio spareggio. A comunciarlo è la stessa federazione con una nota stampa, che pone fine alla sceneggiata. Ibra voleva esserci ma dallo spogliatoio lo consideravano "ritirato dalla nazionale, per rispettabili ragioni di vicinanza alla famiglia".