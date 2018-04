I tuoi colleghi potrebbero essere i veri responsabili delle tue notti insonni lo dice la

huffingtonpost

(Di giovedì 26 aprile 2018) Avere accantoinsopportabili può non soltanto minare il nostro buonumore, ma anche minacciare il nostro sonno. È quanto afferma uno studio, pubblicato sul Journal of Occupational Health Psychology: stando a quanto sostenuto dagli studiosi della Oakland University del Michigan, ci sarebbe un collegamento forte traa e ambienti di lavoro poco felici. Ma niente paura: secondo i ricercatori, un modo per non farsi rovinare lec'è.Se è vero che si passa la maggior parte della giornata al lavoro, è vero anche che quello che succede in ufficio può influenzarci nel profondo. Secondo quanto riportato nello studio, gli abusi verbali e altre esperienze negative vissute durante il giorno possono portare l'individuo a soffrire di risvegli notturni e, in generale, di sonno disturbato.I ricercatori hanno seguito 699 impiegati dell'US ...