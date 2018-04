I tuoi colleghi potrebbero essere i veri responsabili delle tue notti insonni (lo dice la scienza) : Avere accanto colleghi insopportabili può non soltanto minare il nostro buonumore, ma anche minacciare il nostro sonno. È quanto afferma uno studio, pubblicato sul Journal of Occupational Health Psychology: stando a quanto sostenuto dagli studiosi della Oakland University del Michigan, ci sarebbe un collegamento forte tra insonnia e ambienti di lavoro poco felici. Ma niente paura: secondo i ricercatori, un modo per non farsi ...