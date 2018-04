I server di Fortnite tornano online | risolti i recenti problemi

Cosa cambia in Fortnite con la patch 3.6 il 24 aprile - problemi ai server : Nuova settimana, nuovi problemi e manutenzione ai server per Fortnite. I giocatori non possono accedere ma è in arrivo comunque una buona notizia. Stiamo parlando della patch 3.6. Quando Epic Games finirà di sistemare tutto, la manutenzione programmata, diverse cose cambieranno. Come sempre lo sviluppatore non ha dato un termine per questa manutenzione. Di solito dura tra le due e le tre ore, quindi Fortnite potrebbe tornare online tra le 12:00 ...

Manutenzione d’emergenza per Fortnite oggi 12 aprile - server down : quali i motivi? : Continuano i problemi Fortnite anche oggi 12 aprile, Epic Games ha messo i server down per una Manutenzione d'emergenza. Nelle ultime ore infatti nuovi problemi Fortnite sembrerebbero affliggere il titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games, con difficoltà generali da parte degli utenti a disputare le proprie partite. Sono tantissimi gli utenti che negli ultimi mesi hanno fatto il loro accesso nel mondo di Fortnite, il Battle Royale che ha ...

Estesi problemi Fortnite oggi 29 marzo - durerà molto : server down per update 3.4 : Fortnite sta per ricevere un nuovo aggiornamento, precisamente la versione 3.4 oggi 29 marzo, che aggiungerà diversi nuovi oggetti e correzioni di bug. La manutenzione era programmata, certo, ma pare che questa volta i problemi saranno molto più Estesi, come si legge sul forum ufficiale di Fortnite. Epic Games ha confermato: "I server saranno down per l'update 3.4. Abbiamo bisogno di più tempo per questo aggiornamento, quindi il down durerà ...

Fortnite : i server andranno offline oggi : Recentemente, Fortnite è finito sotto i riflettori per una serie di ottime ragioni a partire da ottime performance in merito ai suoi ricavi e agli ottimi risultati ottenuti in streaming, a partire dall'eccellente live dello streamer Ninja con Drake e Travis Scott. Ma la notizia che vi comunichiamo oggi è meno piacevole, ma altrettanto interessante. Tramite l'account Twitter ...