I genitori di Amy in The Big Bang Theory 11 hanno un volto | due grandi nomi nel finale di

(Di giovedì 26 aprile 2018) The Big11 si concluderà con unspettacolare. Eravamo già a conoscenza della lista degli invitati al matrimonio di Amy e Sheldon, ma ora sono stati resi noti i volti degli attori che interpreteranno idella biologa. Mentre il ruolo di Mark Hamill è ancora sconosciuto - si vocifera possa interpretare se stesso nonché colui che celebrerà le nozze - quello di Kathy Bates e del mago Teller (del duo di illusionisti Penn & Teller) ora non è più un segreto.Entertainment Weekly ha svelato che saranno loro a interpretare idi Amy. In realtà, la madre della scienziata era già apparsa in The Bigdurante un episodio della nona stagione, ma all'epoca il ruolo era stato affidato a Annie O'Donnell. In quell'occasione, Amy presentava sua madre a Sheldon tramite una video chat. Al contrario, il padre della biologa non è mai apparso nella serie ...