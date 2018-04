I concerti dell' estate 2018 | le scelte dell' Espresso

Primo Maggio a Olbia : il programma completo della festa e i concerti : I concerti in programma per il Primo Maggio. Manca poco meno di una settimana al grande evento del Parco Fausto Noce a Olbia. In questi giorni vedremo l'area verde trasformarsi per accogliere l'ottava ...

I concerti dell'estate 2018 : le 40 date italiane più attese da giugno a settembre : Chi non vorrebbe fare tappa in Italia in estate ? Ai cantanti sicuramente l'idea piace molto, soprattutto da quando lo streaming ha rivoluzionato il mercato della musica e i tour sono diventati la prima fonte di guadagno di un artista, che può contare sempre meno sulle vendite degli album fisici. Anche per questo l' ...

Summit scientifici - proiezioni e concerti : il martedì del National Geographic Festival delle Scienze : Il pianeta terra in tutto il suo splendore: la seconda giornata del National Geographic Festival delle Scienze, all’Auditorium Parco della Musica di Roma fino al 22 aprile, continua ad esplorare delle “cause delle cose” muovendo da una varietà di prospettive che celebrano la vita sul nostro Pianeta. In Sala Petrassi, dalle 10 alle 16, si alterneranno gli incontri dei più innovativi “Explorers” arrivati al Festival per condividere le loro ...

Recensire spettacoli e concerti : domani il nuovo incontro formativo del Circolo della Stampa : Argomento dell'incontro è 'La recensione di spettacoli e concerti: equilibrato esercizio di critica per non incorrere nella scrittura di uno spot'; a relazionare saranno: Ugo Sbisà , critico musicale ...

“Renzo Arbore in ospedale”. L’annuncio ufficiale : annullati i concerti dell’artista. Preoccupazione per l’amato cantautore : le sue condizioni : La notizia della cancellazione di tutti i concerti di Renzo Arbore aveva fatto preoccupare i fan. Infatti era stato diramato un comunicato in cui si rendeva noto che l’artista non avrebbe fatto i suoi spettacoli, mentre alcuni sarebbero stati posticipati. Quello del 23 aprile previsto al Teatro EuropAuditorium di Bologna sarà posticipato al 5 novembre e quello dell’11 maggio al Teatro Galleria di Legnano che, invece, è stato ...

Il weekend aretino si accende - tra concerti e spettacoli. Arrivano Luca Zingaretti e Concita De Gregorio. Torna il Mercatino delle Pulci : Gli eventi, le iniziative, gli spettacoli e i concerti in programma per il fine settimana ad Arezzo e in provincia. Per segnalarci ulteriori appuntamenti ed iniziative contattaci all'indirizzo redazione@arezzonotizie.it. VENERDì 13 ...

Renzo Arbore - problemi di salute/ Annullati i prossimi concerti dello showman foggiano : Renzo Arbore, problemi di salute: Annullati i prossimi concerti dello showman foggiano. L’80enne dj italiano, non potrà prendere parte ai concerti in programma a Bologna e a Legnano(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 13:51:00 GMT)

L’instore tour di Fabrizio Moro - gli ultimi firmacopie prima dell’Eurovision 2018 e dei concerti in estate : Prosegue l'instore tour di Fabrizio Moro per Parole, rumori e anni, la raccolta di grandi successi dell'artista romano, pubblicata a seguito del Festival di Sanremo 2018. A grande richiesta, si allunga il calendario di eventi firmacopie del cantautore romano, vincitore del Festival di Sanremo insieme ad Ermal Meta con Non mi avete fatto niente. Dopo due mesi in giro per l'Italia per incontrare tutti i fan, Fabrizio Moro terminerà l'instore ...

Un regalo di Harry Styles per l’Italia dopo i concerti - bouquet di fiori a Modena : “La miglior cena della mia vita” (foto) : Un bellissimo regalo di Harry Styles per l'Italia: il cantante britannico ha elogiato il Bel Paese durante la sua recente permanenza, in occasione dei due concerti italiani del Live On Tour 2018. Oltre al caloroso pubblico italiano e alla gaffe con Ornella, c'è un'altra cosa che Harry Styles non dimenticherà mai: il cibo italiano! E come biasimarlo, dato che tra il concerto di Milano e quello di Bologna, Harry Styles ha trascorso la serata ...

COMICON LIVE! I concerti della XX edizione del Salone Internazionale del Fumetto : I Foja sono da sempre molto vicini al mondo del Fumetto e dell'Animazione, per le capacita grafiche del loro frontman, Dario Sansone , ma anche per la loro stretta partnership con MAD , studio d'...

Continua il tour di Jovanotti - nuovi concerti in arrivo? Il messaggio dell’artista : Il tour di Jovanotti Continua. L'artista è al momento in pausa dopo il live che ha tenuto a febbraio e a marzo nei primi tre palasport italiani e si prepara alle nuove tranche del tour che lo porteranno in tutta Italia fino all'inizio del mese di giugno. Il tour di Jovanotti, nel 2018 ha avuto inizio il 12 febbraio scorso con una serie di concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per proseguire verso Rds Stadium di Rimini a marzo e poi ...

CASTELLAMONTE " Al via la nuova stagione dei concerti di primavera dell' Associazione Filarmonica Castellamonte : Come da tradizione tutti gli spettacoli saranno ad ingresso libero. In collaborazione con l'Associazione Armonica Mente Insieme ONLUS, con il contributo della Fondazione CRT, con il patrocinio dell'...

Suoni delle Dolomiti - da Graham Nash a Paolo Fresu : 25 concerti in estate : Graham Nash, Grant-Lee Phillips, Gidon Kremer, Paolo Fresu, Ginevra di Marco, Mario Brunello. Questi alcuni degli artisti che si esibiranno nella 24/a edizione de 'I Suoni delle Dolomiti', la rassegna ...

Dennis Lloyd debutta in Italia con 3 concerti della sua tournée mondiale : Al via martedì 13 marzo le prevendite per il MTFK TOUR di Dennis Lloyd che debutterà in Italia con 3 concerti della sua tournée mondiale: il cantautore israeliano, autore e voce della hit “Nevermind” si esibirà l’11 maggio a Torino (Hiroshima Mon Amour), il 12 maggio a Milano (Dude Club) e il 14 maggio a Roma (Teatro Quirinetta). I biglietti saranno disponibili in presale esclusiva Spotify dalle ore 11.00 di martedì 13 marzo fino alle ore 22.00 ...