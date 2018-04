I classici del rock secondo WILL HUNT | in tour in Italia fino al 5 Maggio

I classici del Sega Mega Drive tornano su PS4 - Xbox One e PC : Ottime notizie per tutti gli amanti del retrogaming e fan dell'amato Mega Drive di Sega. Infatti, come segnala Gematsu, la compagnia pubblicherà Sega Genesis Classics (Sega Mega Drive Classics in Europa) per PlayStation 4, Xbox One e PC in tutto il mondo il 29 maggio, Apprendiamo la notizia grazie a degli asset comparsi sul sito stampa della società. La collezione comprenderà oltre 50 titoli Sega Genesis. Mentre Sega non ha ancora pubblicato un ...