I cavalieri dello zodiaco | nuova serie in arrivo?

(Di giovedì 26 aprile 2018) I fan dellaSaint Seiya, meglio conosciuta in Italia come I, saranno ben felici della notizia. Al momento parecchie cose devono ancora essere chiarite, ma sembra proprio che la Tencent Film Culture Communication Tencent Pictures abbia in cantiere un nuovo progetto televisivo riguardante idevoti alla dea Atena. E' bene chiarire che la casa in questione è la stessa che ha prodotto il videogioco per dispositivi mobili ispirato al fortunatissimo manga creato da Masami Kurumada. Non si conosce ancora l'entita' reale del progetto, ma nelle prossime settimane sicuramente ne sapremo di più al riguardo. I: un franchise ancora in vita dopo più di 30 anni A più di 30 anni di distanza dalla creazione, il franchise de Ipuò ben dirsi ancora in vita e foriero di nuovi progetti. Questo misterioso lavoro ...