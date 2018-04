I 20 allenatori più pagati al mondo : Mourinho in testa - ci sono anche Allegri e Spalletti : France Football ha fatto i conti in tasca anche ai tecnici nella classifica dei 20 allenatori più pagati al mondo . L'articolo I 20 allenatori più pagati al mondo : Mourinho in testa , ci sono anche Allegri e Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coach d’oro : i 10 allenatori di calcio più pagati al mondo : Se uno va in Cina, sa cosa trova. Prestigio? Non scherziamo. Soldi? Sì. Tantissimi. A vagonate. Marcello Lippi, ct della nazionale cinese – con i suoi 20 milioni di euro all’anno – è l’allenatore più pagato al mondo. Eppure: non sono bastati per centrare la qualificazione al Mondiale. Sul podio ci sono anche Pep Guardiola (2°) e l’odiatissimo amico Josè Mourinho (3°), che allenando rispettivamente il City e lo United ...