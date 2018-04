Hyundai Kona Electric e Nexo | test al freddo

Successo Kona - Hyundai raddoppia con l'elettrica : La Kona è un Successo, giustamente Hyundai intende sfruttarlo a breve. Ed ecco quindi apparire - al Salone di Ginevra - la versione interamente elettrica che ripropone le linee di quella ad ...

Hyundai test in condizioni estreme per Kona Electric e NEXO in Lapponia : Presso lo Hyundai Mobis Proving Ground in Svezia, a solo un'ora di distanza dal Circolo Polare Artico, Hyundai Motor ha sottoposto Kona Electric e NEXO a una...

Hyundai Kona EV<br> - La crossover coreana anche a emissioni zero - VIDEO : Al Salone di Ginevra la Hyundai ha presentato la nuova Kona Electric. Questa variante a emissioni zero della crossover compatta sarà declinata in due varianti di potenza e due diverse batterie con polimeri agli ioni di litio. Dettagli unici per la Electric. Il design della Kona è stato personalizzato per la versione Electric con l'adozione di una calandra completamente chiusa, del paraurti anteriore specifico con cornice cromata e degli ...

Hyundai Kona EV<br> - La crossover coreana anche a emissioni zero - VIDEO : Al Salone di Ginevra la Hyundai ha presentato la nuova Kona Electric. Questa variante a emissioni zero della crossover compatta sarà declinata in due varianti di potenza e due diverse batterie con polimeri agli ioni di litio. Dettagli unici per la Electric. Il design della Kona è stato personalizzato per la versione Electric con l'adozione di una calandra completamente chiusa, del paraurti anteriore specifico con cornice cromata e degli ...

Hyundai Kona Electric - il SUV senza compromessi arriva in Europa : Hyundai è il primo brand automobilistico in Europa a rendere accessibile a tutti un SUV compatto completamente elettrico. In un unico prodotto, dunque, due tendenze del momento, guida rialzata ed elettrificazione. Obiettivo: rispecchiare lo...

Hyundai Kona EV - La Suv a zero emissioni vista da vicino : Per rimarcare i tratti da sport utility, i passaruota sono rivestiti di plastica grezza e fanno l'occhiolino all'off-road: "Tecnicamente sarebbe possibile fare una Kona EV a trazione integrale, ma ...

Hyundai Kona Electric : il primo SUV compatto totalmente elettrico : Maggiori dettagli da un'altra fonte Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Hyundai Kona Electric - ecco la versione a batteria del suv compatto coreano – FOTO : Lo sport utility urbano di Hyundai sposa l’elettrificazione completa della trazione. Il look esterno rimane naturalmente uguale alla vettura d’ordinanza ma dentro, oltre agli indicatori digitali dello stato di funzionamento del sistema c’è anche il cambio shift-by-wire, utile nella gestione del powertrain elettrico. Powertrain che può contare su due diversi livelli di performance: il primo, quello base, prevede un motore ...

Hyundai Kona - La crossover coreana diventa anche elettrica : La Hyundai ha diffuso le informazioni relative alla Kona Electric, che sarà presentata al Salone di Ginevra. La crossover compatta viene declinata in una versione elettrica con due varianti di potenza del propulsore e due diverse batterie con polimeri agli ioni di litio. Al momento prezzi e disponibilità sul mercato italiano non sono stati ancora diffusi.Dettagli unici per la Electric. Il design della Kona è stato personalizzato per la ...