Halo su PC? Phil Spencer sembra quasi confermarlo

343 Industries risponde ai fan che vogliono Halo : The Master Chief Collection su PC : Le ultime notizie relative all'universo di Halo riguardavano i lavori in corso sulla serie TV e, come probabilmente saprete, finalmente le riprese inizieranno entro quest'anno. Ora, però, si torna a parlare dell'apprezzata Halo: The Master Chief Collection con novità che potrebbero interessare i giocatori PC amanti della celebre serie.Infatti, come segnala DSOGaming, sembra che ci sia qualche speranza di vedere la Collection approdare anche su ...