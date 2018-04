Gubbio | presentata la nuova app Arancia Live e il programma di diretta e on demand per la

trgmedia

(Di giovedì 26 aprile 2018) E' statastamane a Palazzo Pretorio, laapplicazione gratuita disponibile per Android e Apple che permette di vedere eventi instreaming in HDmente su cellulare e tablet, senza interruzioni e senza limiti di connessioni. Tutti eugubini i professionisti che hanno ideato la piattaforma e che lavorano per le dirette, che ...