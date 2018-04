Gruppo Marzotto | è morto Pietro Aveva trasformato l’azienda tessile di Valdagno in una

E' morto Pietro Marzotto - ex patron del Gruppo tessile di Valdagno : MILANO - E' morto all'età di 80 anni Pietro Marzotto, a capo per trent'anni dell'omonimo gruppo tessile di Valdagno, ex vicepresidente di Confindustria. Si è spento all'ospedale di Portogruaro, dove ...

Pietro Marzotto è morto/ Addio all’industriale che trasformò il Gruppo tessile di Valdagno in multinazionale : Pietro Marzotto è morto: l'industriale fu alla guida del gruppo tessile di famiglia di Valdagno per oltre 30 anni trasformandolo in multinazionale: aveva 80 anni.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:44:00 GMT)