Gravidanza | il consumo di alcol | anche saltuario | è collegato a problemi per la salute

(Di giovedì 26 aprile 2018) Comunemente si ritiene che, durante la, la futura madre interrompa ildi, così come raccomandato dai dottori. “Ma non è sempre così per le bevitrici abituali. Le donne in dolce attesa potrebberopensare che bere in maniera discontinua sia meno dannoso che bere ogni giorno”, spiega la Dott.ssa Carla Cannizzaro, dell’Università di Palermo, che ha condotto uno studio per analizzare le conseguenze delmaterno di, sia esso continuo o discontinuo, in, utilizzando un modello roditore. Nello studio, femmine di ratto ino allattamento hanno ricevuto acqua che contenevain un modo che riproducesse ilabituale dinelle donne. Alla fine del periodo di studio, le madri e i figli hanno eseguito una serie di test per valutare umore e comportamento. I risultati dimostrano che ilabituale diè associato ...