Grandi elogi per il film di Lady Gaga | “una rivelazione” in È nata una stella con Bradley

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il trailer deldi, al suo debutto da attrice protagonista al cinema, è stato presentato in anteprima per la stampa al CinemaCon di Las Vegas, fornendo agli esperti del settore un primo sguardo su Èuna, la scommessa diCooper di dare nuova vita ad un classico già oggetto di diversi remake. Questorappresenta un debutto anche per l'attore, che esordisce alla regia e contemporaneamente recita accanto alla cantante nel ruolo di co-protagonista.Il trailer mostra le performance canore di entrambi, visto che siache Cooper hanno cantato dal vivo durante le riprese su precisa richiesta della popstar, come ha rivelato il regista: "Ha detto che quello che non può sopportare neiè quando si canta in playback ed è necessaria la sincronizzazione col doppiaggio", ha svelato l'attore, raccontando il patto segreto fatto con la Germanotta prima di ...