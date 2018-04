Grande Fratello | paura per Alessia Prete nella casa | sviene e oscurano la diretta

Grande Fratello 15 - bullismo contro Aida Nizar? Parla Simona Izzo : Le ultime vicende dalla Casa del Grande Fratello 15 contro l'ultima arrivata Aida Nizar hanno indignato i telespettatori, che chiedono provvedimenti e sanzioni nei confronti di quei concorrenti più violenti. La concorrente è stata fortemente offesa dal resto del gruppo: "Ti sfondo, sei ridicola, buffona, vattene a casa", "Quelle come te a Roma le bruciano", "Ti mettiamo una scopa su per il cu*o così inizi a pulire casa", "Quella è un ...

Grande Fratello - Aida Nazar umiliata e bullizzata : la brutta frase rubata - tutto organizzato? : Nella casa del Grande Fratello la notte sembra essere il momento perfetto per organizzare strategie e piani diabolici ai danni degli altri concorrenti. La vittima del gruppetto formato da Luigi ...

Grande Fratello 15 - Nina Moric sul fidanzato Luigi Favoloso : "Non lo riconosco" : "Questo GF sarà la prova del nove: o ci sposiamo o ci lasciamo". Così Luigi Favoloso, il concorrente del Grande Fratello 15, ha parlato della sua storia d'amore con Nina Moric. Il ragazzo sembra subire il fascino dell'altra concorrente, Patrizia Bonetti, e starebbe addirittura mettendo in dubbio i suoi sentimenti per la modella croata. "Se lui ha dei dubbi, credimi non riconosco la persona con la quale ho passato 4 anni di vita. ...

NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO IN CRISI/ Grande Fratello 2018 : lui cede a Patrizia - lei? "Ha detto che mi amava" : NINA MORIC e LUIGI Mario FAVOLOSO, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 14:24:00 GMT)

Malore nella Casa di Grande Fratello 15 : Alessia Prete è svenuta : Alessia Prete: la concorrente di Grande Fratello 2018 sviene per un Malore Sembra che nella Casa di Grande Fratello 15 Alessia Prete abbia avuto un Malore. Stando a quanto si apprende, la concorrente sarebbe svenuta intorno alle ore 12.00 di oggi, giovedì 26 aprile 2018. Subito dopo lo svenimento, la ragazza è stata soccorsa dagli […] L'articolo Malore nella Casa di Grande Fratello 15: Alessia Prete è svenuta proviene da Gossip e Tv.

Nina Moric e Federica Panicucci contro il Grande Fratello? : Grande Fratello 15: l’indiscrezione su Nina Moric e Federica Panicucci Tra rumors e indiscrezioni, la quindicesima edizione del Grande Fratello continua a far discutere. Se dentro la casa più spiata d’Italia liti e nuovi amori stanno calamitando l’attenzione del pubblico, fuori dalle mura di Cinecittà il reality targato Barbara d’Urso fa chiacchierare ancora di più. A lanciare una serie di gossip sul programma del ...

Grande Fratello - Aida Nizir e il giallo nomination : scagionata da un comunicato - ma gli altri non capiscono : Grande Fratello , arriva un comunicato ufficiale per chiarire la questione legata ad Aida Nizar : ma il risultato è un caos ancora maggiore. Con una comunicazione agli inquilini della casa, il Gf ha ...

Grande Fratello 2018 : Baye Dame attacca Aida. Malgioglio e il web insorgono : Cronaca della seconda puntata 12 Gennaio 2015 Grande Fratello 2018: scintille tra Malgioglio e Aida Nizar e il primo eliminato. Cronaca della prima puntata 12 Gennaio 2015 Grande Fratello 2018: la ...

Alessia Prete malore : Grande Fratello interrompe la diretta : GF 15: Alessia Prete si è sentita male Pare davvero non esserci un solo giorno in cui i ragazzi della casa più spiata dagli italiani non facciano discutere i tantissimi spettatori a casa. Cos’altro è successo stavolta? Poco fa Alessia Prete ha avuto un malore. La ragazza, in pratica, è stata soccorsa immediatamente da Baye Dame, il quale ha dato immediatamente l’allarme, chiedendo aiuto agli altri inquilini. Difatti la donna, in ...

“Lucia Bramieri single? Falso! Ecco con chi sta - lo conoscono tutti”. Al Grande Fratello ha sempre detto di non avere nessuno - ma ora che è uscita la spifferata come la mettiamo? : Lucia Bramieri è la concorrente più Grande di questa edizione del Grande Fratello. Ha 57 anni la nuora del Grande Gino, l’attore di tv e teatro scomparso a 67 anni il 18 giugno 1996 per un tumore al pancreas, e dice di essere single. Più volte, infatti, da quando sono stati resi noti i nomi degli inquilini, più o meno famosi, di questo reality targato Barbara D’Urso si è scherzato su come si sarebbero rapportati Lucia e Simone ...

Aida Nizar - accuse choc da Filippo al Grande Fratello : 'A Roma quelle come te le bruciano' : 'quelle come te, a Roma, le bruciano'. Parole choc, quelle di Filippo Contri nei confronti di Aida Niza r, che rendono ancora più tesa la situazione nella Casa del Grande Fratello. Dopo la lite con ...

Grande Fratello 15 : una concorrente sviene e la diretta viene interrotta (video) : Nelle ultime 24 ore è successo davvero di tutto nella Casa del Grande Fratello 15. Non bastavano i comportamenti da bulli nei confronti della concorrente Aida Nizar da parte di (quasi) tutto il gruppo di concorrenti, ora è successo qualcosa di davvero serio. La concorrente Alessia Prete, attorno alle 12 di oggi, è stata colta da un malore ed è svenuta. Grande è stata la preoccupazione da parte di tutto il gruppo: la produzione del reality ...

Grande Fratello 2018 - MALORE IN DIRETTA/ Video - Alessia sviene in cucina e Mediaset oscura tutto? : GRANDE FRATELLO 2018, MALORE in DIRETTA: Alessia sviene e Mediaset oscura tutto? Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini. Lui pronto a lasciare Nina Moric? (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:09:00 GMT)

Scandalo al Grande Fratello : espulsione per bullismo? Video : L'edizione numero 15 del #Grande Fratello ha riaperto i battenti con al timone una tra le conduttrici più te di Mediaset, Barbara D'Urso. Nonostante il reality show sia cominciato da circa 10 giorni, gli animi all'interno della casa più spiata d'Italia risultano essere gia' alquanto accesi. A distanza di pochissimi giorni dal loro ingresso in casa i concorrenti hanno gia' dato luogo a liti furibonde, nuovi flirt, discussioni e possibili ...