Grande Fratello | lite con la spagnola | Barbara D' Urso comunica il provvedimento

Blastingnews

: 'Ho visto quello che è successo: l'aggressione molto violenta di Baye contro Aida. La violenza verbale e quasi fisi… - trash_italiano : 'Ho visto quello che è successo: l'aggressione molto violenta di Baye contro Aida. La violenza verbale e quasi fisi… - GrandeFratello : Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore in casa. Ecco il comunicato uffi… - domeniconaso : Ho visto il video di Baye contro Aida e sono sconcertato. Se questo Grande Fratello vuole avere un minimo di credib… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Rischia di concludersi in anticipo l’avventura di Baye Dame al15. L’italo senegalese è finito nel mirino dei seguaci del reality show di Canale 5 per l’infuocatacon Aida Nizar. L’ingresso dellaha spezzato i precari equilibri presenti in casa con i concorrenti che hanno immediatamente preso di mira la quarantaduenne accusandola di aver nominato Patrizia. Successivamente l’iberica ha litigato con i compagni di avventura per non aver riferito subito di aver vomitato in bagno in seguito ad un malore. Dopo una mattinata ad alta tensione Alberto ha convinto Aida a riferire quanto era accaduto ed a chiedere scusa. Nonostante ciò la tensione è rimasta altissima ed è degenerata al momento di mangiare il dolce preparato da Baye Dame. La Nizar ha preso il bicchiere con il tiramisù per mangiarlo subito ma il senegalese ha rincorso la donna e l’ha invitata a ...