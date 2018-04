Grande Fratello | brusco stop al bullismo su Aida | richiamo per i gieffini

Federica Panicucci contro il Grande Fratello? Lei smentisce : GF 15, Federica Panicucci nega di non voler parlare del reality show a Mattino 5 Non c’è pace ultimamente per Federica Panicucci. La padrona di casa di Mattino 5, beccata prima da Striscia La Notizia in un fuori onda contro il collega Francesco Vecchi e poi smanettare veemente agli autori (sempre in un fuori onda), ora sarebbe al centro di una nuova polemica. Infatti, come riportato dal settimanale Oggi, la bionda conduttrice avrebbe richiesto ...

Grande Fratello - lite con la spagnola : Barbara D'Urso comunica il provvedimento : Rischia di concludersi in anticipo l’avventura di Baye Dame al Grande Fratello 15. L’italo senegalese è finito nel mirino dei seguaci del reality show di Canale 5 per l’infuocata lite con Aida Nizar. L’ingresso della spagnola ha spezzato i precari equilibri presenti in casa con i concorrenti che hanno immediatamente preso di mira la quarantaduenne accusandola di aver nominato Patrizia. Successivamente l’iberica ha litigato con i compagni di ...

Grande Fratello 2018 - la produzione interviene sullo scontro tra Aida Nizar e Baye Dame : L'accesa discussione tra Aida Nizar e Baye Dame che ha portato i due ai limiti di un'aggressione fisica si è conclusa con un richiamo da parte della produzione del Grande Fratello.

Grande Fratello - ancora insulti contro Aida : «Sei una cagna. Zingara». Ma i ragazzi pensano di avere ragione – Video : GF15 - Aida Nizar La produzione interviene con una nota ufficiale ma al Grande Fratello 2018 ormai la frittata è fatta. Dopo i gravi episodi di ieri (clicca qui per sapere cosa è successo) emergono nuovi Video che portano a galla altri insulti e cattiverie rivolti alla concorrente spagnola Aida Nizar. Protagonisti, ancora una volta, Baye Dame e Luigi Favoloso. I momenti risalgono alla giornata di ieri. Aida è davanti al frigorifero e Luigi ...

Grande Fratello : Baye punito dopo la rissa sfiorata con Aida Nizar : Baye a rischio espulsione dopo il bullismo ad Aida? La decisione del GF 15 La puntata odierna di Pomeriggio Cinque si è aperta con il commento di Barbara D’Urso su quanto accaduto ieri nella Casa del Grande Fratello riguardo la violenza verbale e il bullismo, nonché l’umiliazione, ai danni di Aida Nizar da parte di Baye Dame e del resto del (branco) gruppo: “Ho visto questa cosa orrenda che è accaduta, bruttissima, quest’attacco violento di ...

Il Grande Fratello contro il bullismo nella casa : «Tolleranza zero su aggressioni fisiche e verbali» : 'Nessuna provocazione, neanche la più estrema, può giustificare violente aggressioni fisiche o verbali'. Con un comunicato ufficiale appena reso noto il Grande Fratello interviene in modo deciso in ...

Grande Fratello - Bobby Solo infuriato con la figlia Veronica : 'Ho contattato un legale per difendermi' : Bobby Solo è infuriato con la figlia Veronica Satti concorrente del Grande Fratello . Secondo il cantante, la ragazza e gli autori del reality starebbero cercando in tutti i modi di far riconciliare i ...

Bullismo ad Aida Nizar - Grande Fratello : «Esiste un limite che non siamo disposti a tollerare». Barbara D’Urso annuncia provvedimenti molto seri : Aida Nizar Dopo lo scempio di ieri, con ripetuti atti di Bullismo e oscenità perpetrati ai danni di Aida Nizar, la produzione di Grande Fratello 2018 ha rilasciato un comunicato ufficiale: “Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore nella Casa. A questo proposito si rende indispensabile il richiamo a una regola fondamentale di questo programma: nello spirito di Grande Fratello la vita nella Casa, e ...

NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO IN CRISI/ Grande Fratello 2018 : accuse e un appello a Pomeriggio 5 : NINA MORIC e LUIGI Mario FAVOLOSO, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:25:00 GMT)

Bullismo ad Aida Nizar - Grande Fratello : «Esiste un limite che non siamo disposti a tollerare». Ma i provvedimenti al momento sono solo ‘eventuali’ : Aida Nizar Dopo lo scempio di ieri, con ripetuti atti di Bullismo e oscenità perpetrati ai danni di Aida Nizar, la produzione di Grande Fratello 2018 ha rilasciato un comunicato ufficiale: “Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore nella Casa. A questo proposito si rende indispensabile il richiamo a una regola fondamentale di questo programma: nello spirito di Grande Fratello la vita nella Casa, e ...

Grande Fratello 15 comunicato ufficiale : presto provvedimenti disciplinari : Grande Fratello 15: arriva il comunicato ufficiale dopo la lite tra Baye Dame e Aida Nizar L’accesa lite tra Baye Dame e Aida Nazar ha scatenato tutta una serie di conseguenze inevitabili in queste ore. I primi a condannare l’atteggiamento del romano sono stati i telespettatori da casa ieri. Indignati, infatti, gli utenti sul web […] L'articolo Grande Fratello 15 comunicato ufficiale: presto provvedimenti disciplinari proviene ...

Grande Fratello - bullismo contro Aida Nizar : silenzio - parla Barbara d'Urso : Barbara d'Urso commenta l'episodio di bullismo nella casa del Grande Fratello 15 , il reality da lei condotto. La showgirl dichiara a Pomeriggio 5: 'Ieri per me è stato un giorno molto particolare, ...

Grande Fratello : «Esiste un limite che non siamo disposti a tollerare». Ma i provvedimenti disciplinari al momento sono solo ‘eventuali’ : Aida Nizar Dopo lo scempio di ieri, con ripetuti atti di bullismo e oscenità perpetrati ai danni di Aida Nizar, la produzione di Grande Fratello 2018 ha rilasciato un comunicato ufficiale: “Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore nella Casa. A questo proposito si rende indispensabile il richiamo a una regola fondamentale di questo programma: nello spirito di Grande Fratello la vita nella Casa, e ...

“Stanotte vado nel suo letto e…”. Grande Fratello - Danilo Aquino choc. La lite con l’inquilina finisce con una minaccia che il pubblico non perdona : ”Adesso basta - avete toccato il fondo” : Tensione alle stelle all’interno della casa del Grande Fratello Nip. Le ultime ore a Cinecittà non sembrano trascorrere in pieno relax, come invece dovrebbe essere. Liti, parole grosse e persino minacce si sono susseguite a causa di piccole incomprensioni. Mercoledì 25 Baye Dame è stato protagonista di un’accesa lite con la vulcanica Aida Nizar. La spagnola ha preso una porzione di tiramisù senza aspettare gli altri e questo ...