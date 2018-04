Grande Fratello | Baye punito dopo la rissa sfiorata con Aida Nizar

Il Grande Fratello contro il bullismo nella casa : «Tolleranza zero su aggressioni fisiche e verbali» : 'Nessuna provocazione, neanche la più estrema, può giustificare violente aggressioni fisiche o verbali'. Con un comunicato ufficiale appena reso noto il Grande Fratello interviene in modo deciso in ...

Grande Fratello - Bobby Solo infuriato con la figlia Veronica : 'Ho contattato un legale per difendermi' : Bobby Solo è infuriato con la figlia Veronica Satti concorrente del Grande Fratello . Secondo il cantante, la ragazza e gli autori del reality starebbero cercando in tutti i modi di far riconciliare i ...

Bullismo ad Aida Nizar - Grande Fratello : «Esiste un limite che non siamo disposti a tollerare». Barbara D’Urso annuncia provvedimenti molto seri : Aida Nizar Dopo lo scempio di ieri, con ripetuti atti di Bullismo e oscenità perpetrati ai danni di Aida Nizar, la produzione di Grande Fratello 2018 ha rilasciato un comunicato ufficiale: “Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore nella Casa. A questo proposito si rende indispensabile il richiamo a una regola fondamentale di questo programma: nello spirito di Grande Fratello la vita nella Casa, e ...

NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO IN CRISI/ Grande Fratello 2018 : accuse e un appello a Pomeriggio 5 : NINA MORIC e LUIGI Mario FAVOLOSO, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:25:00 GMT)

Bullismo ad Aida Nizar - Grande Fratello : «Esiste un limite che non siamo disposti a tollerare». Ma i provvedimenti al momento sono solo ‘eventuali’ : Aida Nizar Dopo lo scempio di ieri, con ripetuti atti di Bullismo e oscenità perpetrati ai danni di Aida Nizar, la produzione di Grande Fratello 2018 ha rilasciato un comunicato ufficiale: “Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore nella Casa. A questo proposito si rende indispensabile il richiamo a una regola fondamentale di questo programma: nello spirito di Grande Fratello la vita nella Casa, e ...

Grande Fratello 15 comunicato ufficiale : presto provvedimenti disciplinari : Grande Fratello 15: arriva il comunicato ufficiale dopo la lite tra Baye Dame e Aida Nizar L’accesa lite tra Baye Dame e Aida Nazar ha scatenato tutta una serie di conseguenze inevitabili in queste ore. I primi a condannare l’atteggiamento del romano sono stati i telespettatori da casa ieri. Indignati, infatti, gli utenti sul web […] L'articolo Grande Fratello 15 comunicato ufficiale: presto provvedimenti disciplinari proviene ...

Grande Fratello - bullismo contro Aida Nizar : silenzio - parla Barbara d'Urso : Barbara d'Urso commenta l'episodio di bullismo nella casa del Grande Fratello 15 , il reality da lei condotto. La showgirl dichiara a Pomeriggio 5: 'Ieri per me è stato un giorno molto particolare, ...

Grande Fratello : «Esiste un limite che non siamo disposti a tollerare». Ma i provvedimenti disciplinari al momento sono solo ‘eventuali’ : Aida Nizar Dopo lo scempio di ieri, con ripetuti atti di bullismo e oscenità perpetrati ai danni di Aida Nizar, la produzione di Grande Fratello 2018 ha rilasciato un comunicato ufficiale: “Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore nella Casa. A questo proposito si rende indispensabile il richiamo a una regola fondamentale di questo programma: nello spirito di Grande Fratello la vita nella Casa, e ...

“Stanotte vado nel suo letto e…”. Grande Fratello - Danilo Aquino choc. La lite con l’inquilina finisce con una minaccia che il pubblico non perdona : ”Adesso basta - avete toccato il fondo” : Tensione alle stelle all’interno della casa del Grande Fratello Nip. Le ultime ore a Cinecittà non sembrano trascorrere in pieno relax, come invece dovrebbe essere. Liti, parole grosse e persino minacce si sono susseguite a causa di piccole incomprensioni. Mercoledì 25 Baye Dame è stato protagonista di un’accesa lite con la vulcanica Aida Nizar. La spagnola ha preso una porzione di tiramisù senza aspettare gli altri e questo ...

Grande Fratello : le riprese sono stata interrotte per un nuovo malore : Un altro preoccupante avvenimento ha scosso nelle ultime ore la Casa del Grande Fratello, il Reality Show trasmesso su Canale 5 dal 2000, nel quale alcuni personaggi (conosciuti o sconosciuti) condividono la stessa casa e sono 24 ore su 24 ripresi da telecamere. La quindicesima stagione, iniziata il 17 aprile 2018, è condotta da Barbara D'Urso, che torna a fare la conduttrice del reality dopo ben 15 anni. Dopo la notizia del malore che ha ...

Grande Fratello - superati tutti i limiti del trash? : ... come il più comune dei bulletti di un liceo di ogni parte del mondo. Grande Fratello: il tremendo scherzo ordito ai danni di Aida Si pensa, e dato quanto successo la scorsa notte non a torto, che il ...

Grande Fratello 2018 - Nina Moric contro il fidanzato Luigi Favoloso : "Sto guardando una persona che non conosco" : Dopo le dichiarazioni del gieffino, sempre più vicino a Patrizia Bonetti, la modella croata risponde su Instagram.

Grande Fratello 2018 : un nuovo "scherzo" per umiliare Aida. Arriva la condanna di Moric - Izzo e Malgioglio : Gli opinionisti e la Moric, fidanzata di Luigi Favoloso, condannano il nuovo crudele complotto del branco.

Grande Fratello 2018 - malore in diretta/ Video - Alessia sviene in cucina : Barbara d'Urso svela cos'è accaduto : Grande Fratello 2018, malore in diretta: Alessia sviene e Mediaset oscura tutto? Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini. Lui pronto a lasciare Nina Moric? (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:10:00 GMT)