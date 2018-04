Grande Fratello | Aida bullizzata | web con la spagnola ' Squalificateli' | video

Aida Nizar/ Lite con Baye Dame al Grande Fratello 15. Squalifica in arrivo? Lui si pente - la spagnola si isola : Baye Dame Squalificato dopo la forte Lite con Aida Nizar al Grande Fratello 15? Il web è furioso: lui in Casa si pente, mentre la spagnola si isola dal gruppo(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 07:33:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Luigi Favoloso lascia Nina Moric per Patrizia? La showgirl rompe il silenzio sui social : Grande Fratello 2018 , Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini. Lui pronto a lasciare Nina Moric? La showgirl croata dice la sua sui social(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 06:30:00 GMT)

Grande Fratello - Alberto : "Mi volevano tronista a Uomini e Donne - ho detto no. Sogno l'Isola dei Famosi" : Alberto Scrivano corteggiato da Uomini e Donne? A lanciare l’amo è lo stesso ‘Tarzan di Viterbo’ che nella serata di mercoledì, mentre discuteva con Simone e Aida di televisione, ha rivelato di essere stato contattato dal il programma di Maria De Filippi. “Mi volevano sul trono, ma io ho detto di no, non mi piace. Io voglio fare l’Isola dei Famosi”. Alberto in queste ore si sta sempre più avvicinando alla new-entry spagnola, al contrario ...

Grande Fratello - Aida insultata ed emarginata. Rissa sfiorata all'interno della casa : L'ingresso di Aida Nizar all'interno della casa del Grande Fratello non è certo passato inosservato. La concorrente spagnola sembra fare di tutto per attirare su di sè le inimicizie dei componenti ...

Grande Fratello 15 : atti di bullismo nella Casa? Video : Lo scorso lunedì su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del reality show più longevo e più amato d'Italia il Grande Fratello [Video]. Per la quarta volta alla conduzione c'è #Barbara D'Urso che, nonostante i mille impegni con Pomeriggio 5 e Domenica Live, ha deciso di ritornare nel programma che l'ha resa famosa nelle vesti di presentatrice televisiva. Molti infatti ignorano che la Carmelita Nazionale sia stata dapprima un attrice in ...

“Quelle come te le bruciano”. Simone Coccia sconvolto. Nella casa del Grande Fratello il clima è sempre più teso e qualcuno rischia grosso. I concorrenti senza parole non possono credere che sia arrivato a tanto : “L’ha aggredita…” : Una ne pensa e cento ne fa, Filippo Contri Nella casa del Grande Fratello si è messo di nuovo nei guai. Bello come il sole, ha da subito riscosso un Grande successo, tuttavia qualcuno sostiene che farebbe meglio a parlare di meno, o a dosare un po’ meglio le parole. Il suo comportamento sopra le righe è stato notato già dalla seconda puntata, nel momento in cui si è rapportato ad Alessia. Il suo modo di fare nei confronti della ...

Grande Fratello shock - Rissa sfiorata nella casa - tutti contro Aida Nizar [VIDEO] : Rissa sfiorata al Grande Fratello 15, le immagini sconcertanti di ciò che sta accadendo dentro la casa contro Aida Nizar Al Grande Fratello gli animi si scaldano troppo. Dopo aver dovuto ripulire il ...

Grande Fratello : Luigi Favoloso ‘molesta’ Aida Nizar (AUDIO) : Luigi Favoloso e le frasi oscene ad Aida Nizar al GF 15 Il giorno della Festa della Liberazione è stato piuttosto movimentato nella casa del Grande Fratello. Tutti gli inquilini si sono scagliati contro Aida Nizar, vittima di vero e proprio bullismo. I concorrenti hanno organizzato una piccola festa tra grigliate di carne e dolci. Recandosi in cucina, Aida ha chiesto quale fosse la sua coppetta di tiramisù per mangiarla ma Baye Dame le ha detto ...

Grande Fratello 15 : un’altra frase di Filippo Contri sconvolge i concorrenti : Grande Fratello 15, Filippo Contri frase shock: la confessione di Simone Coccia Filippo Contri ancora nei guai. Il super bono rimasto nella Casa del Grande Fratello pare aver fatto fatto un altro passo falso. Già nella seconda puntata del Grande Fratello, infatti, il suo atteggiamento nei confronti di Alessia aveva fatto molto discutere. Il modo in cui […] L'articolo Grande Fratello 15: un’altra frase di Filippo Contri sconvolge i ...

Grande Fratello - arriva un comunicato ufficiale : esplode la gioia in casa : Dopo le tensioni delle ultime ore finalmente splende il sole sulla casa più spiata d'Italia e torna il sereno. Un comunicato ufficiale del Grande Fratello dà ai concorrenti una buona notizia: a poco ...

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso : "La Festa della Liberazione è sbagliata" : "Ecco perché sono nervoso, oggi è il 25 aprile, una Festa sbagliata". Così, Luigi Mario Favoloso, uno dei concorrenti del Grande Fratello 15, ha commentato la Festa della Liberazione che ricorre il 25 aprile di ogni anno per celebrare l'anniversario della Resistenza, ovvero di quando le forze partigiane liberarono il Paese dall'occupazione nazista avvenuta durante la seconda guerra mondiale. La dichiarazione del fidanzato di Nina Moric, ...

Luigi Favoloso “indecente” con Aida Nizar/ Grande Fratello : “Mi ecciti - non mi toccare…” - web furioso : Luigi Favoloso “indecente” con Aida Nizar, Grande Fratello 2018: “Mi ecciti, non mi toccare…”, web furioso contro i concorrenti della Casa accusati di molestie e bullismo.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 19:03:00 GMT)

Grande Fratello 15 - rissa tra Aida Nizar e Baye Dame (Video) : Il giorno della Festa della Liberazione è stato particolarmente movimentato per gli abitanti della casa del Grande Fratello 15.prosegui la letturaGrande Fratello 15, rissa tra Aida Nizar e Baye Dame (Video) pubblicato su Gossipblog.it 25 aprile 2018 18:46.

Malgioglio contro Baye Dame : squalifica in arrivo al Grande Fratello? : Grande Fratello, Baye Dame squalificato per lite con Aida Nizar? Le parole di Cristiano Malgioglio È caos sui social da quando al Grande Fratello è scoppiata la lite tra Aida Nizar e Baye Dame. Cristiano Malgioglio ha preso le difese della spagnola, invitando la produzione del reality show a prendere provvedimenti nei confronti del ragazzo di […] L'articolo Malgioglio contro Baye Dame: squalifica in arrivo al Grande Fratello? proviene da ...