Grande Fratello 15 | una concorrente sviene e la diretta viene interrotta video

: Siamo già a 3, auguri ragazzi ... Willy adesso direi datti una calmata, accendi il televisore e guardati una bella… - Enzo_Miccio : Siamo già a 3, auguri ragazzi ... Willy adesso direi datti una calmata, accendi il televisore e guardati una bella… - domeniconaso : Ho visto il video di Baye contro Aida e sono sconcertato. Se questo Grande Fratello vuole avere un minimo di credib… - MarioManca : #GF15: fra bullismo e ignoranza, ecco la tv che ci spaventa -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Nelle ultime 24 ore è successo davvero di tutto nella Casa del15. Non bastavano i comportamenti da bulli nei confronti dellaAida Nizar da parte di (quasi) tutto il gruppo di concorrenti, ora è successo qualcosa di davvero serio. LaAlessia Prete, attorno alle 12 di oggi, è stata colta da un malore ed è svenuta.è stata la preoccupazione da parte di tutto il gruppo: la produzione del reality ha interrotto per qualche minuto lasu Mediaset Extra e sul sito web (sotto, ildi @trash_italiano) e la ragazza è stata portata fuori dalla Casa per alcuni accertamenti.Secondo una chiacchierata avvenuta poco dopo tra Simone Coccia e Alberto Mezzetti, la ragazza sarebbe stata portata via in ambulanza. "Si è ripresa subito per fortuna, sarà stata a terra per due o tre minuti. E' stata forte e si è rialzata subito", ha detto il ...