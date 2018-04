Grande Fratello 15 | Alessia sviene e la regia chiude la diretta di Mediaset Extra

Bobby Solo attacca sua figlia Veronica Satti e il Grande Fratello : 'Usano il mio nome solo per fare ascolti' : Non è più diritto di cronaca e questo non mi piace. Confermo quello che ho già detto: in 15 anni non sono mai stato contattato, né cercato se non da avvocati, carabinieri e cause penali'. Continuando ...

Nina Moric e Luigi Favoloso in crisi/ Grande Fratello 2018 : "Voi donne elemosinate sempre amore" : Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:50:00 GMT)

Grande Fratello - Bobby Solo spietato : la figlia Veronica Satti piange in diretta e lui la umilia : La figlia Veronica Satti piange disperata nella casa del Grande Fratello e suo padre, Bobby Solo , replica freddo, durissimo, su Spy. La rottura famigliare tra i due è nota, sollevata in tv da varie ...

Federica Panicucci contro Barbara d'Urso : e il suo Grande Fratello?/ La smentita : "Stop Fake News" : Federica Panicucci smentisce qualsiasi voce di acredine contro Barbara d'Urso: le due prime donne di Mediaset sono davvero in buoni rapporti? Ecco le dichiarazioni.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 08:44:00 GMT)

“Ragazzi!”. Lite Baye-Aida - arrivano i provvedimenti del Grande Fratello. I concorrenti si riuniscono in salone per la ‘sentenza’ : La nuova edizione del Grande Fratello Nip è stata ‘agitata’ fin dal primo giorno. Prima le accuse di razzismo arrivate all’indirizzo di Danilo Aquino, poi la Lite tra Lucia Bramieri e Alberto e quella tra Baye Dame e Patrizia Bonetti, colpevole di aver sprecato una fetta di pane per costruire un paio di occhiali. A destabilizzare gli equilibri della casa ci ha pensato Aida Nizar con la sua esuberanza. La concorrente è ...

Grande Fratello - Aida e Alberto sempre più vicini : 'Sei pronto a stupirmi?' Video : È inutile negarlo: c'è chiaramente del feeling tra #Aida Nizar e Alberto, concorrenti del Grande Fratello 15 [Video]. I due gieffini nelle ultime ore si sono mostrati sempre più vicini e complici: lo stesso Alberto, con l'entrata in gioco della prorompente spagnola, ha mostrato una nuova parte del suo carattere. E questo è stato notato davvero da tutti. Il bel biondino, rinominato Tarzan, è rilassato, sorridente e solare. Si è mostrato una ...

Grande Fratello - Aida e Alberto sempre più vicini : 'Sei pronto a stupirmi?' : È inutile negarlo: c'è chiaramente del feeling tra Aida Nizar e Alberto, concorrenti del Grande Fratello 15. I due gieffini nelle ultime ore si sono mostrati sempre più vicini e complici: lo stesso Alberto, con l'entrata in gioco della prorompente spagnola, ha mostrato una nuova parte del suo carattere. E questo è stato notato davvero da tutti. Il bel biondino, rinominato Tarzan, è rilassato, sorridente e solare. Si è mostrato una valida spalla ...

Arriva il comunicato del Grande Fratello contro gli attacchi ad Aida - il video : Nelle ultime ore sul web non si fa altro che parlare di atti di bullismo che si sono verificati all'interno della casa del Grande Fratello. La concorrente Aida Nizar, infatti, è stata aggredita verbalmente dagli altri partecipanti per un motivo apparentemente banale. Come è iniziato tutto Durante questi giorni i i ragazzi all'interno della casa hanno deciso di preparare dei dolci per tutti. La concorrente Aida, che dal primo momento ha ...

Grande Fratello : rivelazione shock su un concorrente : Questa quindicesima edizione del Grande Fratello sta regalando importanti colpi di scena. Al timone del programma, per la quarta volta, vi è Barbara D'Urso nota per essere impegnata su due fronti televisivi come Pomeriggio 5 e Domenica Live. Il pubblico più giovane ignora che la Carmelita nazionale, prima di essere una conduttrice, recitava nelle fiction di successo come la Dottoressa Giò ed Orgoglio. Per questa sua nuova avventura ha scelto due ...

Grande Fratello 2018 : Patrizia Bonetti in lacrime a causa di Aida Video : La nuova concorrente #Aida Nizar, anche se è entrata soltanto da quattro giorni nella casa della quindicesima edizione del reality show “Grande Fratello 2018 [Video]” prodotto da Endemol Shine Italy, ha gia' creato scompiglio in quanto, a causa sua una delle inquiline che si trova in nomination per tutta la settimana, ovvero #Patrizia Bonetti, ha avuto una reazione inaspettata. La reazione inaspettata di Patrizia Nel corso del secondo ...

Aida Nizar - Baie Dame squalificato?/ Provvedimento disciplinare al Grande Fratello 15 : il gruppo si spacca : Baie Dame sarà squalificato dopo il duro attacco ad Aida Nizar? Barbara D'Urso annuncia provvedimenti, il gruppo in Casa si spacca. Lucia Bramieri sbotta(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ La crisi di Lucia - le lacrime di Patrizia e la tortilla della pace : Grande Fratello 2018: la crisi di Lucia Orlando per il suo fisico, le lacrime di Patrizia Bonetti per il non rapporto con il padre e la tortilla della pace di Aida Nizar.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 06:15:00 GMT)

NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO IN CRISI/ Grande Fratello 2018 : "Sto guardando una persona che non conosco" : NINA MORIC e LUIGI Mario FAVOLOSO, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:47:00 GMT)

BAYE DAME - LITE CON AIDA NIZAR/ Sarà squalificato? Nuove accuse shock dalla spagnola al Grande Fratello : BAYE DAME squalificato dopo la forte LITE con AIDA NIZAR al Grande Fratello 15? Il web chiede provvedimenti mentre il gruppo organizza una trappola per la spagnola.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:50:00 GMT)