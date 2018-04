Gp Azerbaijan | Vettel | ' La differenza la faranno i dettagli'

F1 Azerbaijan - Vettel : «Vedremo tre vetture a pari livello» : BAKU - Sebastian Vettel non conserva certo un bel ricordo del GP dell'Azerbaijan, visto che lo scorso anno questo circuito fu il teatro dello scontro con Hamilton. Il tedesco ai microfoni di Sky Sport è tornato invece a parlare del contatto in Cina con Max Verstappen: ' Ovviamente non volevo lottare in maniera pesante con lui in Cina perché non avevo nulla da guadagnare. Sostanzialmente ...