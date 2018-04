"No all'offerta di Di Maio". Così,senza mezzi termini, Sandro Gozi,sottosegretario alla presidenza del Consiglio, boccia duramente la linea del reggente del partito Martina: "Sbaglia, deve essere garante di tutti.Ha fatto una fuga in avanti, non è stato super partes". Gozi sintetizza così il suo No ad un governo Pd-M5S: "Loro sono per l'abolizione del Jobs act e della legge Fornero? Noi no".Poi pronostica che "in direzione non ci saranno i numeri a favore di un governo con i 5 Stelle.Abbiamo idee diverse su tutto", conclude Gozi.(Di giovedì 26 aprile 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gozi accordi