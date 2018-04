Governo | Salvini | “PD-M5S? Surreale | finito amoreggiamento Io come leader del

Matteo Salvini : "Il Governo Pd-grillini? Ipotesi raccapricciante" : Dopo l'apertura di Martina al Movimento Cinque Stelle e i nuovi attacchi di Di Maio a Forza Italia e Berlusconi, Matteo Salvini commenta così gli ultimi sviluppi delle consultazioni del presidente della Camera, Roberto Fico: "Adesso mi sembra che per qualche giorno andrà avanti la telenovela Renzi-Di Maio- Di Maio-Renzi. Speriamo che non duri troppo. Secondo me, sarebbe un governo irrispettoso per gli italiani".Poi si lancia in una "profezia" su ...

Governo - Travaglio : “Di Maio? Ha sempre preferito il Pd - ma ha trovato chiusura. Salvini lo stalkerava al telefono” : “Di Maio? Dopo le elezioni, dato che non aveva la maggioranza assoluta, ha sostenuto proprio in questa trasmissione che l’opzione prioritaria del M5S era il dialogo col Pd. Ma quelli del Pd neppure gli rispondevano, mentre Salvini lo stalkerava al telefono. E quindi ha cominciato a parlare coi leghisti”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Dimartedì (La7). E spiega: ...

Governo - Di Maio dopo l'incontro con Fico : "Abbiamo chiuso con Salvini. Parliamo solo con il PD" : Luigi Di Maio si è presentato davanti ai cronisti dopo una mezzoretta di colloquio con Roberto Fico. Il candidato Premier del Movimento ha chiarito un punto in apertura: dopo la giornata di oggi sono finiti i tentativi con la Lega di Salvini. Come aveva chiesto Martina, Di Maio ha così chiuso il "secondo forno". Adesso il Movimento 5 Stelle guarda solo al Partito Democratico, con il quale spera di trovare il giusto compromesso per stilare il ...

Governo : Anzaldi a Salvini - Pd che ascolta Colle dà credito a Fico : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Caro @matteoSalvinimi, non ti sbagliare: Di Maio non amoreggia con Renzi, né Renzi e il Pd amoreggiano con lui. C’è una parte del partito che ascoltando il Colle sta dando credito al tentativo di Fico, ma il suo Collega Di Maio si è già ripreso la palla. #senzadime”. Lo scrive su twitter Michele Anzaldi del Pd. L'articolo Governo: Anzaldi a Salvini, Pd che ascolta Colle dà credito a Fico ...

Governo - Di Maio : Salvini si condanna a irrilevanza. Pd : ?sì a dialogo se M5S chiude alla Lega : A Montecitorio pomeriggio di incontri politici per il presidente della Camera: dopo la deLegazione dem, il faccia afaccia con i Cinque Stelle. Per Fico la missione è difficile: verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo Pd-M5S...