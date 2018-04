Governo | Renzi allontana il PD dal M5S Esulta Salvini

Governo M5s-Pd - Martina dopo consultazioni : “Renzi? Non mi sento delegittimato. Oggi fatto buon passaggio con Fico” : Terminato l’incontro tra la delegazione del Partito Democratico ed il Presidente della camera Roberto Fico, incaricato per verificare la possibilità di un’intesa tra M5S e dem, il segretario reggente Maurizio Martina rientra alla sede nazionale del partito. Intercettato dai cronisti, alla domanda se non si senta delegittimato da Matteo Renzi e dai suoi ‘sondaggi’ in piazza e dal suo attivismo per manifestare la sua ...

Renzi chiede ai passanti : "Vuoi un Governo Pd-M5S?" : In giornate come queste, in cui si dice tutto e il contrario di tutto, uno come Matteo Renzi fa notizia anche se non parla ufficialmente. Anche senza le dichiarazioni misurate parola per parola come quelle dei pentastellati o all'insegna dell'equilibrio come quelle di Maurizio Martina, il segretario uscente del Pd cattura tutta l'attenzione, perché si sa che, pur essendo dimissionario, molte possibilità di una riuscita delle trattative di ...

Governo : Cirinnà - urne subito danno per Pd - Renzi capirà che deve agire : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Renzi è troppo intelligente per non sapere che le elezioni anticipate sarebbero un danno non solo per il Paese ma anche per il Partito Democratico. Quindi secondo me, benché alla fine nel suo cuore speri in un accordo Lega-MS5, che sarebbe il miglior Governo per il Partito Democratico ma secondo me il peggior Governo per il Paese, Renzi capisce che qualcosa dovrà fare”. Così Monica Cirinnà, del Pd, ...

Governo M5S-Pd : Renzi furibondo con Mattarella Video : L’ex segretario del #Pd, Matteo #Renzi, secondo quanto riportato da Il Giornale, sarebbe “furibondo” con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella [Video], ma anche con il segretario reggente dei Dem, Maurizio Martina. A scatenare la rabbia Renziana sarebbe stata l’apertura alla trattativa con i pentastellati annunciata da Martina, dietro la quale, ne sono convinti i Renziani, starebbe operando la longa manus del Capo dello Stato. Ma è ...

Fico domani rivedrà Pd e 5Stelle. Renzi in piazza a Firenze : 'Vi piace Governo con grillini?'. Coro di no. : Il Presidente della Camera Roberto Fico domani incontrerà di nuovo le delegazioni del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle in seguito al mandato esplorativo conferito dal Capo dello Stato. ...

Matteo Renzi - l'offerta oscena dei grillini per andare al Governo : far fuori Silvio Berlusconi per sempre : Il tentativo di Roberto Fico di trovare un accordo con il Partito democratico ha sempre più possibilità di avere successo. Delle battaglie Renziane sui social per ribadire il rifiuto a un governo con ...

Governo - Martina : "Pd deve decidere insieme". Renzi 'sondaggista' a Firenze : Salvini: "Farò di tutto per evitare che i dem vadano al Governo". IL PUNTO - Su Pd-M5S l'incongnita Renzi - di P. DE ROBERTIS Di Maio molla Salvini: non vuole governare - di E.G.POLIDORI IL PUNTO ...

Renzi invoca “un giorno di riflessione”. Poi in piazza a Firenze provoca i passanti : “Vuoi Governo Pd-M5s?” : Aveva iniziato la giornata con un Tweet che invocava “una giornata di riflessione senza polemiche” per festeggiare il 25 aprile. E’ finita che, durante le celebrazioni davanti a Palazzo Vecchio, si è messo a provocare i passanti chiedendo: “Vi piacerebbe un governo del Pd con i 5 stelle?”. L’ex segretario e leader Pd Matteo Renzi, come racconta l’agenzia Ansa, passeggiando con la bicicletta a mano tra ...