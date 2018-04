Governo | Quirinale conferma | incontro Mattarella-Fico 16 30 | 15 sala stampa

Matteo Renzi - retroscena Pd : 'Furibondo con Sergio Mattarella'. Governo con il M5s - la manina del Quirinale : I retroscena del Pd parlano di un Matteo Renzi furioso. Il segretario Maurizio Martina non aveva nemmeno fatto in tempo a proporre una cauta apertura verso il Movimento 5 Stelle che i Renzi ani duri e ...

Lega al Governo - messaggio di Fedriga al Quirinale. Sospetto : dopo il voto in Friuli si sfascia il centrodestra : L'obiettivo della Lega , ora, è 'prendere tempo'. 'Ci servono più giorni', ha spiegato Matteo Salvini . E il suo braccio destro e candidato governatore al Friuli Venezia Giulia , Massimiliano Fedriga , ...

Fico al Quirinale. Salvini : se il Pd va al Governo la gente straccia scheda elettorale : Il presidente della Camera Roberto Fico è arrivato al Quirinale per il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Grida di incoraggiamento hanno accompagnato la terza carica...

Governo - Mattarella convoca Fico : incontro alle 17 al Quirinale : ... con Luigi Di Maio che annuncia la stesura di un contratto di Governo , affermando che il Movimento "non ha nessuna intenzione di perdere la sua identità politica in un Governo di coalizione classico,...

Governo ultime news - Fico convocato al Quirinale alle 17 : Il presidente Mattarella pronto ad affidare un nuovo mandato esplorativo per la formazione di un esecutivo. Di Maio: ecco il nostro contratto in 10 punti per l'Italia