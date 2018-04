Governo | nuove consultazioni Pd | passi avanti M5s | serve uno sforzo

RENZI - “M5S? UNA BABY GANG”/ Scontro nel Pd con Martina : “no Governo con Di Maio - meglio nuove elezioni” : RENZI, "Governo con M5s? Hanno metodi da BABY gang. Piuttosto che con Di Maio meglio tornare a nuove Elezioni". Scontro nel Pd con Martina, "non avranno mai i miei voti"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:55:00 GMT)

Fico - nuove consultazioni : dialogo di Governo M5s-Pd/ Diretta live : Mattarella - ipotesi per evitare Lega : nuove consultazioni con Roberto Fico: dialogo di governo M5s-Pd, Diretta live con Di Maio e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega di Salvini. Renzi "siamo morti"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:17:00 GMT)

Armenia - dopo le dimissioni del premier nuove proteste : “Ora vada al Governo il leader dell’opposizione” : “Vogliamo la resa piena e incondizionata” del partito Repubblicano al governo. Non usa mezzi termini il leader delle proteste Nikol Pashinyan durante il discorso alla folla riunita in piazza della Repubblica a Yerevan, la capitale dell’Armenia. dopo dieci giorni di manifestazioni pacifiche e dopo le dimissioni del premier Serzh Sargsyan, accusato di aver trasformato il Paese in uno stato autoritario, gli oppositori chiedono le ...

I regionali non bastano più Il Governo pensa a nuove assunzioni : Avremmo bisogno di laureati in economia, avvocati. E tra due anni andranno in pensione in tremila. Avremmo bisogno di centinaia di tecnici. Disponiamo di consistenti forme di denaro ma senza progetti ...

Governo - nuove consultazioni<br>Di Maio : "Berlusconi deve fare un passo di lato" : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 19:35 - Per oggi le consultazioni si concludono qui. Da sottolineare che, durante le loro dichiarazioni, Luigi Di Maio ha ribadito la sua candidatura a Premier, mentre Matteo Salvini ha parlato di "una personalità indicata dalla Lega". Domani mattina gli incontri del Presidente Sergio Mattarella con le cariche istituzionali, ossia il Presidente emerito Giorgio Napolitano, il Presidente della Camera ...

Governo - in corso le nuove consultazioni<br>Mattarella incontra i partiti : Ore 13:05 - Facciamo il punto della situazione mentre il Presidente Sergio Mattarella è in pausa pranzo: finora ha parlato con il Gruppo “Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)” del Senato, il Gruppo Misto del Senato e il Gruppo Misto della Camera, il gruppo Liberi e Uguali della Camera. Alle 16:30 si ricomincia e sono attese le forze politiche più importanti, le più votate e dunque quelle che hanno più voce in capitolo per la formazione del Governo. ...

Governo - al via le nuove consultazioni<br>Mattarella incontra i partiti : 10.45 - All'uscita dall'incontro con Mattarella, il senatore Riccardo Nencini, Vice Presidente del Gruppo Misto e Coordinatore della componente "PSI-MAIE-USEI" del Senato, ha così commentato:Ci aspettiamo una proposta concreta uscendo dalla schermaglie giornalistiche. La crisi siriana ci obbliga a fare più un fretta e dare rapidamente un Governo alla nostra Repubblica. Chiediamo che venga presentata da chi ha vinto le elezioni, dai tre ...

Governo - al via le nuove consultazioni<br>Oggi Mattarella incontrerà i partiti : 12 aprile 2018, 8.30 - Si riparte questa mattina col secondo giro di consultazioni dopo l'insuccesso dei primi incontri. Dopo una mattinata che vedrà l'arrivo al Quirinale, a partire dalle 10.00, del Gruppo "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato, del Gruppo Misto del Senato, del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo "Liberi e Uguali" della Camera, le consultazioni entreranno ufficialmente nel vivo nel pomeriggio, quando a ...

Di Maio : Berlusconi lasci fare il Governo alle nuove generazioni : Il candidato premier M5s: "Dal Pd risposte non giuste". E lancia un "comitato scientifico per analizzare i programmi" delle forze politiche

Di Maio : “Da Pd risposte non giuste - così non ci sto. Berlusconi faccia partire Governo nuove generazioni” : “Da Pd risposte non giuste, così non ci sto”. “Berlusconi faccia partire un governo delle nuove generazioni”. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni, Luigi Di Maio si presenta a “Porta a porta” ed espone le evoluzioni fatte o rilevate rispetto alla scorsa settimana. E se uscendo dal primo colloquio con Mattarella aveva detto di rivolgersi a Pd e Lega, ora riconosce che la strada dell’accordo con ...

Telefonata Salvini-Di Maio 'Accordo perché il Parlamento sia operativo presto'. Leader M5s insiste 'Cavaliere lasci fare Governo nuove ... : Politica Salvini: "Di Maio? Se mi chiama, rispondo". La replica: "Con tutto il centrodestra non faremo nulla" di MONICA RUBINO

Intesa Salvini-Di Maio - Camere operative subito. Leader M5s a Berlusconi : 'Lasci fare Governo a nuove generazioni' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini , si apprende in nota congiunta di Lega e M5S, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno ...

Governo - nuove consultazioni giovedì e venerdì : Si terrà giovedì e venerdì il secondo giro di consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E' quanto si apprende da fonti parlamentari.Si inizierà dai partiti e poi si chiuderà con ...

Governo - nuove consultazioni in due giorni e non prima di giovedì : Il secondo giro di consultazioni per la formazione del nuovo Governo si terrà non prima di giovedì. Il calendario dovrebbe essere diffuso dal Quirinale martedì sera e l'orientamento è di confermare lo ...