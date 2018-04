Governo | Martina prende tempo Il 3 maggio Direzione del Pd Difficoltà e

RENZI - “M5S? UNA BABY GANG”/ Scontro nel Pd con Martina : “no Governo con Di Maio - meglio nuove elezioni” : RENZI, "Governo con M5s? Hanno metodi da BABY gang. Piuttosto che con Di Maio meglio tornare a nuove Elezioni". Scontro nel Pd con Martina, "non avranno mai i miei voti"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:55:00 GMT)

Governo : Gozi - Martina sbaglia - accordo con M5S impossibile : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Io sono per rispondere no all’offerta di Di Maio. Quello che c’è sul tavolo sia più che sufficiente per rispondere. Sia chiaro, i dieci punti dei Cinque Stelle saranno anche di buon senso. Ma loro sono per abolire il Jobs act? Bene, noi no. Loro sono per l’abolizione della riforma Fornero? Noi no”. Così Sandro Gozi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli ...

Governo : Gozi - Martina sbaglia - accordo con M5S impossibile (2) : (AdnKronos) – Martina, a detta di Gozi, “non è stato garante della posizione di tutti proprio perché, e lo si è capito molto bene dalla sua dichiarazione all’uscita dall’incontro con Roberto Fico, ha preso una posizione netta a favore del possibile accordo con i Cinque Stelle. Non è stato una figura super partes ma ha preso una strada ben precisa, diventando una delle parti in causa. Insieme a molti dei ministri ...

Governo - Martina : "Decidiamo insieme se fare Governo col M5S" : Maurizio Martina possibilista sulla discussione con il Movimento 5 Stelle per la formazione del nuovo governo, ma ogni decisione definitiva è rimandata alla direzione del Partito Democratico. Il segretario reggente dem ha parlato oggi in concomitanza con le celebrazioni per l’anniversario della liberazione d'Italia e la sua posizione è molto chiara e votata al dialogo, anche se prima delle trattative con Luigi Di Maio, occorrerà che si ...

Fico sonda Governo Pd-M5s/ Martina contro Renzi - "dialogo con Di Maio - basta veti" : tutte le posizioni dei dem : Governo Pd-M5s, domani le consultazioni di Fico: Martina contro Renzi, 'dialogo con Di Maio, basta veti'. tutte le posizioni dei dem, Cdx nell'angolo.

Governo. Maurizio Martina difende l’accordo con Luigi Di Maio : Il segretario reggente dem Maurizio Martina evidenzia che “c’è preoccupazione vera rispetto a un governo a trazione leghista. L’impressione che ho

Consultazioni Fico - Governo M5s-Pd/ Quirinale : Martina alle 11 - Di Maio alle 13. Renzi-Calenda - accordo ko : Consultazioni Governo: Fico vede domani alle 11 Martina e alle 13 Di Maio. accordo M5s-Pd, Renzi e Calenda lo bocciano: ultime notizie, le scelte di Mattarella e le divisioni dem(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Governo - Martina : "Pd deve decidere insieme". Renzi 'sondaggista' a Firenze : Salvini: "Farò di tutto per evitare che i dem vadano al Governo". IL PUNTO - Su Pd-M5S l'incongnita Renzi - di P. DE ROBERTIS Di Maio molla Salvini: non vuole governare - di E.G.POLIDORI IL PUNTO ...

Martina : Governo M5s-Pd? Tanti chiedono di provare - decidiamo insieme. 'No' a voto anticipato : Non ha nulla a che fare con la complessità dei problemi che dobbiamo affrontare e neanche con una politica forte , non arrogante o aggressiva, di cui abbiamo disperatamente bisogno". Per Debora ...

Governo - Martina : "Tanti chiedono al Pd di provare" : "L'ho già detto tante volte:l'ipotesi di un voto anticipato, di un voto a breve, mipreoccupa perché darebbe un segnale sbagliato e rischierebbe direplicare una situazione che non possiamo permetterci" ha detto il reggente del partito.

Martina : Governo M5s-Pd? Tanti chiedono di provare - decidiamo insieme. 'No' a voto anticipato : Il segretario reggente incalza: stop logiche correnti. Rosato parla di "distanze abissali" con Di Maio, ma nello stesso tempo richiama tutti al senso di responsabilità: "convochiamo i nostri organismi dirigenti" per capire "se è utile o no, nell' interesse del Paese, fare un governo con forze politiche così disTanti". Renzi intanto non interviene direttamente nel dibattito interno al partito. E a Firenze si improvvisa sondaggista e chiede a chi ...

Governo - Martina : 'Tanti chiedono al Pd di provare a formare un esecutivo - decidiamo insieme' : Non ha nulla a che fare con la complessità dei problemi che dobbiamo affrontare e neanche con una politica forte di cui abbiamo disperatamente bisogno", ha aggiunto. E sulla possibilità di candidarsi ...