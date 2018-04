Governo M5s-Pd | Martina dopo consultazioni | “Renzi? Non mi sento delegittimato Oggi

Governo - Renzi allontana il PD dal M5S. Esulta Salvini Video : 3 Dopo il fallimento dell’esploratrice Elisabetta Casellati non è andata certo meglio a Roberto Fico, bloccato all’angolo di un ring sul quale il Partito Democratico non è ancora salito. I segnali di apertura lanciati e colti rispettivamente da Luigi Di Maio e Maurizio Martina non sono serviti infatti a ingranare il cosiddetto forno rimasto virtualmente aperto. La distanza è rimasta siderale, come era facilmente prevedibile, ...

Il quasi impossibile Governo M5s-Pd Video : Al via il secondo giro di consultazioni [Video] per il presidente della Camera Roberto #Fico. Entro oggi, la terza carica dello Stato, dovra' recarsi dalla prima e riferire del lavoro di compromesso portato a termine. La missione di Fico è più che ardua: mediare tra M5s e Pd per portare le due forze a costituire una maggioranza comune in grado di sostenere un governo. Il M5s vorrebbe sfruttare la legittimazione ottenuta dalle elezioni approdando ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Concluso l'incontro con il Pd. Alle 13 il M5S : 11.45 - Tra poco, dopo una breve pausa, Roberto Fico riceverà la delegazione del Movimento 5 Stelle per l'ultimo appuntamento di questo giro di consultazioni.11.38 - Dopo un saluto al Presidente Emerito Giorgio Napolitano, ricoverato in ospedale, Maurizio Martina ha conferma un passo avanti e anticipato che ogni decisione finale sarà presa il prossimo 3 maggio durante l'incontro con la direzione nazionale del Partito Democratico (CLICCA QUI ...

Renzi chiede ai passanti : "Vuoi un Governo Pd-M5S?" : In giornate come queste, in cui si dice tutto e il contrario di tutto, uno come Matteo Renzi fa notizia anche se non parla ufficialmente. Anche senza le dichiarazioni misurate parola per parola come quelle dei pentastellati o all'insegna dell'equilibrio come quelle di Maurizio Martina, il segretario uscente del Pd cattura tutta l'attenzione, perché si sa che, pur essendo dimissionario, molte possibilità di una riuscita delle trattative di ...

Governo M5s-Pd - la sentenza dei sondaggisti. Nicola Piepoli - la 'variabile' : 'Tra due settimane...' : Il Governo M5s-Pd ? Un esperimento di laboratorio a cui stanno lavorando le nomenklature dei due partiti e che rischia di disintegrare, oltre che l'Italia, pure la loro credibilità tra i rispettivi ...

Governo - Toninelli a base M5s : “Dialogo? Strategia dichiarata”. Il No di Calenda (Pd) : “Programma sarebbe di Grillo e Caseleggio” : Il giorno delle nuove consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico, si aprono con le dichiarazioni di Danilo Toninelli all’ingresso di Montecitorio. La base M5S rumoreggia contro un accordo con il PD? “Non sono d’accordo. Stiamo facendo esattamente quello che diciamo da prima della campagna elettorale: cioè un appello a tutte le forze politiche nel caso in cui non avessimo avuto il 51%. Il contratto – ...

Governo - Martina prende tempo "Il 3 maggio Direzione del Pd" "Difficoltà e differenze col M5S" : Il Pd riconosce il "passo" del M5S di chiudere il confronto con la Lega, ma "al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra noi, è giusto dirlo per serietà e responsabilità". Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, dopo le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico Segui su affaritaliani.it

RENZI - "M5S? UNA BABY GANG"/ Scontro nel Pd con Martina : "no Governo con Di Maio - meglio nuove elezioni" : RENZI, "Governo con M5s? Hanno metodi da BABY gang. Piuttosto che con Di Maio meglio tornare a nuove Elezioni". Scontro nel Pd con Martina, "non avranno mai i miei voti"

Governo : Bindi - Pd parli con M5S ma non sia patto poltrone : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Il Pd discuta di un Governo con M5S, purché non sia un “patto di poltrone”. A raccomandarlo, in una lunga intervista a la Repubblica, è Rosy Bindi, la presidente uscente della commissione Antimafia che non si è ricandidata alle elezioni e si è allontanata dai dem. “Prima vengono gli interessi del Paese, poi quelli del Pd – osserva – perciò penso che occorra valutare se un accordo ...

