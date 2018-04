Governo M5s-Pd | la rivolta dei renziani | “Diremo no in direzione | non svenderemo nostri

Governo : Fico chiude mandato - ora Mattarella aspetta confronto M5S-Pd/Adnkronos : Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Non cambia la linea del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla conduzione del processo per arrivare alla formazione di un nuovo Governo. Sono partiti e schieramenti che nel confronto al loro interno e tra di essi debbono fornire al Capo dello Stato gli elementi per valutare se, in che modo e con quale maggioranza possa nascere un nuovo esecutivo. Dopo l’esito dell’esplorazione del ...

Governo - Berlusconi : 'Pd e M5s non raggiungeranno un accordo' : "Non credo che Pd e M5s riusciranno a raggiungere un accordo per la formazione di un Governo". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sottolineando che l'esito delle elezioni ha ...

Governo - ecco le condizioni del Pd al M5S : Continuano i comtatti tra Pd e Movimento Cinque Stelle. Se da un lato il segretario reggente, Maurizio Martina prende tempo in vista della direzione di partito del 3 maggio prossimo, il presidente della Camera Roberto Fico, al termine dell'incontro con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, ha giudicato positivamente l'esito delle sue consultazioni.Il Pd, dal canto suo, non intende rinunciare alcuni temi che rientrano nelle famose '100 proposte ...

Governo M5S-Pd - Fico : 'Dialogo avviato' : Nonostante i malumori nelle rispettive basi il confronto tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico per la formazione del nuovo Governo continua. 'Il mandato esplorativo che mi ha affidato il ...

Concluso il mandato di Fico : sarà Governo M5S-Pd : “Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della Repubblica ha avuto un esito positivo, si conclude qui oggi”.

Governo - Fico al Quirinale : “Finito il mandato esplorativo con esito positivo : il dialogo tra M5s e Pd è avviato” : “Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della Repubblica ha avuto un esito positivo, si conclude qui oggi”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel quale ha illustrato i risultati delle sue consultazioni con le delegazioni del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle. “Aspettiamo – prosegue Fico – ...

Governo - Salvini : “PD-M5S? Surreale - finito amoreggiamento. Io come leader del centrodestra ci sono” : Terminate le Consultazioni tra il presidente incarico e presidente della Camera Roberto Fico con PD e M5S, Matteo Salvini lascia Montecitorio: “Io non chiudo la porta in faccia a nessuno, ora per qualche giorno andrà avanti la telenovela Renzi-Di Maio. Di Maio-Renzi, sarebbe un Governo Surreale e raccapricciante tentativo di Governo Pd-M5S, che sarebbe irrispettoso per gli elettori di questi due partiti e degli italiani, finito ...

Salvini : Governo Pd-M5S?Sarebbe surreale : 16.32 "In questo momento stiamo parlando del surreale, che è questo raccapricciante governo Pd-5 Stelle". Lo afferma il leader della Lega, Salvini. "Quando avranno finito con questa presa in giro nei confronti degli italiani, perché di questo si tratta, perché un governo senza la Lega e il centrodestra non è un governo che rappresenta gli italiani, io ci sono". A differenza di altri, sottolinea Salvini, "non chiudo la porta a nessuno". E ...

